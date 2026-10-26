شحنة "ضهر البيدر".. بري منع انفجار الحكومة؟ (الأخبار)

ووفق ، "بهذا المعنى، لم تكن التسوية اتفاقاً على معالجة الملف بقدر ما كانت اتفاقاً على تأجيله. فقد جرى احتواء التصعيد إثر اتصالات سياسية، فيما أدّى بري دوراً أساسياً في منع انفجار الخلاف داخل الحكومة. وكان المطلوب تجاوز المأزق الآني، وتمرير القطوع، من دون أن يعني ذلك تخلّي الأطراف التي دفعت نحو الإحالة عن هدفها".وفيما تؤكد مُعطيات "الأخبار"، أن وزير العدل عادل نصار لا يعتبر عدم طرح الملف في الجلسة تراجعاً عن خيار الإحالة، وقد أبلغ من سأله أنه سيعيد طرحه، بعدما حال لقاء النائب برئيس الجمهورية قبيل جلسة الخميس دون انسحاب نصّار منها، وأكد وزير العدل أنه سيعيد طرح الإحالة في جلسة بعد أسبوعين.