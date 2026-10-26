تباين بين بري و"حزب الله".. ولكن! (اللواء)

أفادت صحيفة ، بأن "الأوساط السياسية، انشغلت في تقييم الموقف الذي يمكن أن يعلنه ، إذا وقعت المواجهة بين واسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وماذا حدث خلال زيارة نائب سعيد خطيب زادة، وماذا عن جهود التباين بين وحزب الله الذي انتقد السجال الذي بدأ في الإعلام بشأن شاحنة المتفجرات التي ألقي القبض عليها في ضهر البيدر"