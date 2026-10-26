180 دنمًا و60 طنًا من حشيشة الكيف.. ماذا يجري في الهرمل؟

عملت وحدة من الجيش على إتلاف حوالي 180 دونمًا من حشيشة الكيف في منطقة جباب الحمر – الهرمل
، وضبطت كمية كبيرة منها تقدر بحوالي 60 طنًّا.
كما دهمت وحدة من الجيش، بعد عملية رصد ومتابعة أمنية
، منزل
المطلوب (د.ص.) في منطقة بريتال – بعلبك
وأوقفته لتشكيله عصابة خطف وسلب بقوة السلاح، واتجاره بالمخدرات. وضبطت داخل منزله قذيفة صاروخية وكمية من المخدرات.
كذلك أوقفت وحدات أخرى 25 شخصًا وفقًا لما يلي:
- دهم منازل مطلوبين في منطقة بني صخر - عكار
وتوقيف المواطنين (ف.ح.) و(ا.ح.) و(ف.م.ح.) لقيامهم بأعمال التهريب. وضُبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية وأعتدة عسكرية.
- توقيف ٢٢ سوريًّا في مناطق: رأس بعلبك وعرسال والشراونة – بعلبك ومشاريع القاع
– الهرمل لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية
بطريقة غير شرعية، وتجولهم دون أوراق قانونية.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء
المختص.