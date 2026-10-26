180 دنمًا و60 طنًا من حشيشة الكيف.. ماذا يجري في الهرمل؟

صدر عن البيان التالي:

عملت وحدة من الجيش على إتلاف حوالي 180 دونمًا من حشيشة الكيف في منطقة جباب الحمر – ، وضبطت كمية كبيرة منها تقدر بحوالي 60 طنًّا.



كما دهمت وحدة من الجيش، بعد عملية رصد ومتابعة ، المطلوب (د.ص.) في منطقة بريتال – وأوقفته لتشكيله عصابة خطف وسلب بقوة السلاح، واتجاره بالمخدرات. وضبطت داخل منزله قذيفة صاروخية وكمية من المخدرات.



كذلك أوقفت وحدات أخرى 25 شخصًا وفقًا لما يلي:



- دهم منازل مطلوبين في منطقة بني صخر - وتوقيف المواطنين (ف.ح.) و(ا.ح.) و(ف.م.ح.) لقيامهم بأعمال التهريب. وضُبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية وأعتدة عسكرية.



- توقيف ٢٢ سوريًّا في مناطق: رأس بعلبك وعرسال والشراونة – بعلبك ومشاريع – الهرمل لدخولهم إلى الأراضي بطريقة غير شرعية، وتجولهم دون أوراق قانونية.



سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.