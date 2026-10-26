إضراب مفتوح..

أعلنت موظفي "أوجيرو" في بيان، أنها ماضية في "الإضراب المفتوح ابتداء من الثلاثاء 27 تشرين الأول 2026، وذلك في ظل استمرار الرفض الدائم لتعديل بعض مواد القانون 431"، مؤكدة أن "تعديل القانون هو الضامن الأساسي للحقوق والمكتسبات، ولا سيما تعويضات القانون 161".