عون: الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل تطبيق اتفاق الإطار بلبنان

جاء ذلك خلال استقباله وزيرة الخارجية والدفاع الإيرلندية هيلين ماكنتي.
وأضاف عون: "إسرائيل، عبر اعتداءاتها، تضع العراقيل أمام تطبيق اتفاق الإطار، ما يحول دون تمكين الجيش اللبناني من بسط سيادة الدولة حتى الحدود وإعادة الاستقرار".
وأكد عون تواصل اتصالات بلاده مع الولايات المتحدة من أجل "وضع حدّ للاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب".
وأوضح أن لبنان يتطلع إلى "دعم الدول الصديقة، ومنها إيرلندا، للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من الجنوب وإعادة الأسرى، وتمكين الدولة من إعادة إعمار القرى المهدّمة وإعادة أهاليها إليها".