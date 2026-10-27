عون: الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل تطبيق اتفاق الإطار بلبنان

جاء ذلك خلال استقباله وزيرة الخارجية والدفاع الإيرلندية هيلين ماكنتي.

وأضاف عون: " ، عبر اعتداءاتها، تضع العراقيل أمام تطبيق اتفاق الإطار، ما يحول دون تمكين من بسط سيادة الدولة حتى الحدود وإعادة الاستقرار".

وأكد عون تواصل اتصالات بلاده مع من أجل "وضع حدّ للاعتداءات على الجنوب".

وأوضح أن يتطلع إلى "دعم الدول الصديقة، ومنها إيرلندا، للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من الجنوب وإعادة الأسرى، وتمكين الدولة من إعادة القرى المهدّمة وإعادة أهاليها إليها".