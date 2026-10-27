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أخبار لبنان

فريد البستاني بعد لقائه وزير المالية: الموازنة بشكلها الحالي بحاجة الى تعديلات

2026-10-27 | 08:13
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فريد البستاني بعد لقائه وزير المالية: الموازنة بشكلها الحالي بحاجة الى تعديلات
فريد البستاني بعد لقائه وزير المالية: الموازنة بشكلها الحالي بحاجة الى تعديلات

قام رئيس لجنة الإقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النائب فريد البستاني بزيارة الى وزير المال ياسين جابر حيث تداولا بألاوضاع الإقتصادية والمالية وسبل مكافحة التضخم الذي يرخي بثقله على كاهل المواطنين، وقد اقترح البستاني تخفيف الضرائب المباشرة عن المواطنين ووضع سياسة ضريبية تصاعدية على ارباح الشركات وعلى التشدّد في مكافحة التهرّب الضرائبي في الجمارك والأملاك البحرية والعمل الغير شرعي والغير رسمي للشركات التي لا تصرّح للدولة عن مداخيلها.

كما وطالب البستاني بأن تتضمن الموازنة سياسة ورؤية مستقبلية للبلد من خلال وضع الحوافز لتشجيع الإستثمار في قطاعات منتجة.

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