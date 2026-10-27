في الهرمل.. الجيش اللبناني يُحرر مخطوفتين سوريتين

صدر عن البيان الآتي:

بتاريخ 26/ 10/ 2026، وبعد عمليات رصد ومتابعة ، نفّذت دورية من عملية دهم في منطقة ، تمكّنت خلالها من تحرير سوريّتَين تعرضتا للخطف منذ حوالَي أسبوعَين وطلب فدية مالية من ذويهم، وذلك بعد استدراجهما من الأراضي إلى الأراضي .

تجري المتابعة لتوقيف المتورطين في عملية الخطف.