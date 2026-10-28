لما بعد اليونيفيل.. ماذا تخبّئ خطة كليرفيلد لجنوب لبنان؟ (الديار)

جاء في صحيفة "الديار":



كشفت أوساط واكبت محادثات "تامبا"، أن إحدى أبرز المطروحة تتمثل في تحديد طبيعة التنسيق وحدوده بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، بما يضمن ألا يتحول إلى آلية تُستخدم لتنفيذ مطالب عبر وهذا ما يرفضه الأخير، حيث لم يقتصر النقاش على مبدأ التواصل أو الترتيبات التقنية المرتبطة به، بل شمل الجهة التي تحدد مضمون الإجراءات، وآلية اتخاذ القرار بشأنها، والضمانات التي تحول دون تفسير التنسيق على نحو يتجاوز أهدافه المعلنة.



وأضافت الأوساط أن الجانب الأميركي ألمح أكثر من مرة إلى رغبة في حصر تعاملها وعلاقتها بالمؤسسة العسكرية حصرًا، بما يجعل طبيعة هذا التواصل وحدوده جزءا أساسيا من النقاش المتصل بمستقبل الترتيبات الأمنية جنوبا، كاشفة ان المرحلة المقبلة قد تشهد ضغوطا متزايدة على الرسمي لدفعه إلى اتخاذ إجراءات حاسمة في الملف الأمني قبل نهاية العام، ما سيضع الحكومة أمام خيارات صعبة في ظل الانقسامات الداخلية واختلاف التقديرات بشأن الأولويات والوسائل المناسبة، الأمر الذي قد يزيد التوتر على الساحة الداخلية.



ولم تستبعد هذه الأوساط أن تكون قد بدأت تطبيق خارطة طريق وضعها الجنرال جوزيف كليرفيلد، رئيس لجنة الميكانيزم، تقضي بإفراغ منطقة الجنوب من أي قوات دولية أيا كان شكلها، تمهيدا لفرض قيام دوريات مشتركة إسرائيلية - لبنانية داخل منطقة الخط الأصفر، بحكم الأمر الواقع، منعًا لحصول فراغ أمني بعد انسحاب الدولية، مشيرة الى أن هذا الطرح تردد في أروقة تامبا كما في واشنطن، ما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن طبيعة المرحلة التي ستلي انتهاء مهمة اليونيفيل، والجهة التي ستتولى ملء الفراغ، والضمانات التي تحول دون تحول الترتيبات المقترحة إلى واقع مفروض على لبنان.