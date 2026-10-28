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أخبار لبنان

القناة 12 الإسرائيلية: فرز 50.12% من الأصوات وحصول معسكر نتنياهو على 56 مقعدا وآيزنكوت على 49

2026-10-28 | 01:13
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القناة 12 الإسرائيلية: فرز 50.12% من الأصوات وحصول معسكر نتنياهو على 56 مقعدا وآيزنكوت على 49
القناة 12 الإسرائيلية: فرز 50.12% من الأصوات وحصول معسكر نتنياهو على 56 مقعدا وآيزنكوت على 49
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القناة 12 الإسرائيلية: فرز 50.12% من الأصوات وحصول معسكر نتنياهو على 56 مقعدا وآيزنكوت على 49

أخبار لبنان

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لما بعد اليونيفيل.. ماذا تخبّئ خطة كليرفيلد لجنوب لبنان؟ (الديار)
من نتنياهو إلى أيزنكوت.. هل يتغيّر النهج الإسرائيلي تجاه لبنان؟ (الجمهورية)

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بالصور - ماذا يجري في بحر كفرعبيدا شمالًا؟
03:05

بالصور - ماذا يجري في بحر كفرعبيدا شمالًا؟

ضبطت وزارة الزراعة مخالفة صيد باستخدام مواد متفجرة قبالة كفرعبيدا في قضاء البترون، وأحالت المخالف إلى القضاء المختص، في إطار جهودها لمكافحة أساليب الصيد المدمّرة وحماية الثروة السمكية والبيئة البحرية ومصادر رزق الصيادين.

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ضبطت وزارة الزراعة مخالفة صيد باستخدام مواد متفجرة قبالة كفرعبيدا في قضاء البترون، وأحالت المخالف إلى القضاء المختص، في إطار جهودها لمكافحة أساليب الصيد المدمّرة وحماية الثروة السمكية والبيئة البحرية ومصادر رزق الصيادين.

لما بعد اليونيفيل.. ماذا تخبّئ خطة كليرفيلد لجنوب لبنان؟ (الديار)
01:32

لما بعد اليونيفيل.. ماذا تخبّئ خطة كليرفيلد لجنوب لبنان؟ (الديار)

جاء في صحيفة "الديار":

كشفت أوساط واكبت محادثات "تامبا"، أن إحدى أبرز العقد المطروحة تتمثل في تحديد طبيعة التنسيق وحدوده بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، بما يضمن ألا يتحول إلى آلية تُستخدم لتنفيذ مطالب العدو الإسرائيلي عبر الجيش اللبناني وهذا ما يرفضه الأخير، حيث لم يقتصر النقاش على مبدأ التواصل أو الترتيبات التقنية المرتبطة به، بل شمل الجهة التي تحدد مضمون الإجراءات، وآلية اتخاذ القرار بشأنها، والضمانات التي تحول دون تفسير التنسيق على نحو يتجاوز أهدافه المعلنة.

01:32

لما بعد اليونيفيل.. ماذا تخبّئ خطة كليرفيلد لجنوب لبنان؟ (الديار)

جاء في صحيفة "الديار":

كشفت أوساط واكبت محادثات "تامبا"، أن إحدى أبرز العقد المطروحة تتمثل في تحديد طبيعة التنسيق وحدوده بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، بما يضمن ألا يتحول إلى آلية تُستخدم لتنفيذ مطالب العدو الإسرائيلي عبر الجيش اللبناني وهذا ما يرفضه الأخير، حيث لم يقتصر النقاش على مبدأ التواصل أو الترتيبات التقنية المرتبطة به، بل شمل الجهة التي تحدد مضمون الإجراءات، وآلية اتخاذ القرار بشأنها، والضمانات التي تحول دون تفسير التنسيق على نحو يتجاوز أهدافه المعلنة.

من نتنياهو إلى أيزنكوت.. هل يتغيّر النهج الإسرائيلي تجاه لبنان؟ (الجمهورية)
00:57

من نتنياهو إلى أيزنكوت.. هل يتغيّر النهج الإسرائيلي تجاه لبنان؟ (الجمهورية)

قالت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية"، إنّ بين احتمال استمرار النهج الإسرائيلي الحالي، أو وصول قيادة جديدة تفتح نافذة تفاوضية، أو تعثّر تشكيل الحكومة الجديدة بما يطيل مرحلة الغموض، يجد لبنان نفسه أمام سيناريوهات متعددة، لا يملك التحكّم في مساراتها، لكنه يستطيع الاستعداد لتداعياتها.

00:57

من نتنياهو إلى أيزنكوت.. هل يتغيّر النهج الإسرائيلي تجاه لبنان؟ (الجمهورية)

قالت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية"، إنّ بين احتمال استمرار النهج الإسرائيلي الحالي، أو وصول قيادة جديدة تفتح نافذة تفاوضية، أو تعثّر تشكيل الحكومة الجديدة بما يطيل مرحلة الغموض، يجد لبنان نفسه أمام سيناريوهات متعددة، لا يملك التحكّم في مساراتها، لكنه يستطيع الاستعداد لتداعياتها.

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