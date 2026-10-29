من بعبدا.. دعم ألماني للجيش والدولة ورسائل بشأن الجنوب

وبعد اللقاء، أكّدت رادوفان أنّنا "نلمس تقدّمًا في الإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة ، وسندعم هذا النهج الآن وفي "، مشيرةً إلى أنّ "المباحثات كانت جيدة، وألمانيا تدعم بناء مؤسسات دولة فعّالة، وتعزيز الشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد، وتحسين الخدمات الأساسية لجميع المواطنين".

وتابعت: "تعاوننا التنموي يركّز على تعزيز مؤسسات الدولة، وإتاحة الفرص الاقتصادية وفرص العمل، ودعم المتضرّرين من النزاعات والأزمات، لا سيما في الجنوب"، مضيفةً أنّ "السلام المستدام في يتطلّب احترام سيادته وسلامة أراضيه، واستقراره مهم للبنان وللمنطقة ولأوروبا."

واعتبرت أنّ " ركن أساسي لاستقرار البلد ويجب دعمه، ولا يجوز حدوث فراغ في إطار البحث في مستقبل قوات "اليونيفيل"، لافتةً إلى أنّه "نتابع ما يجري في ، ونتواصل مع الحكومة بهذا الشأن".