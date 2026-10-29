اختفى بعد دخوله القنطرة المحتلة برفقة شابين ثم عاد.. إليكم التفاصيل!

وكان الشابان خضر زيتون ومحمد إبراهيم زيتون البالغان من العمر 16 عاماً من بلدة ديركيفا قد عادا أمس فيما بقي الاتصال مقطوعاً بزلزلي حتى عودته إلى بلدته.

وأفادت معلومات بأنّ أوقفت الشابين في ثكنة صور للتحقيق معهما على خلفية دخولهما بلدة القنطرة.