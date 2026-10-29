متفجرات C4 وأسلحة.. مداهمات وتوقيفات في طرابلس والأمن العام يكشف التفاصيل

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في إطار الجهود الأمنية الاستباقية، وبإشراف المختص، نفّذت سلسلة مداهمات في مدينة ، أسفرت عن ضبط كميات من المتفجرات بينها C4 والصواعق التي تستعمل لتصنيع العبوات، إضافة إلى كميات كبيرة من الأسلحة الحربية والذخائر، والقنابل داخل اللبناني (ر. ص.) في منطقة باب الرمل.

كما تم ضبط طائرة لدى اللبناني الموقوف (ع. ا) اثناء مداهمة منزله في محلة باب الرمل وفي سياق متصل تم توقيف اللبناني (ط.ح) في محلة باب الرمل لارتباطه بالموقوفين اعلاه، وقد جرى ضبط المضبوطات والتحفّظ عليها بناءً على إشارة القضاء المختص، فيما تتواصل التحقيقات بإشرافه لكشف جميع ملابسات القضية وتوقيف باقي المتورطين.

وتؤكّد العام استمرارها في تنفيذ عملياتها الاستباقية، حفاظًا على أمن المواطنين وسلامتهم وصونًا للاستقرار.