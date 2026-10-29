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أخبار لبنان

بعد انقطاع الكهرباء وعودتها.. ماذا جرى داخل مطار بيروت؟ التفاصيل مع مراسل الجديد

2026-10-29 | 06:02
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بعد انقطاع الكهرباء وعودتها.. ماذا جرى داخل مطار بيروت؟ التفاصيل مع مراسل الجديد

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"المرحلة الدقيقة".. على طاولة قائد الجيش
12:12

"المرحلة الدقيقة".. على طاولة قائد الجيش

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه – اليرزة السيدة Marjin Noordam من وزارة الخارجية الهولندية والسفير الهولندي في لبنان Frank Mollen مع وفد مرافق، وتناول البحث أهمية دور الجيش خلال هذه المرحلة الدقيقة، إضافة إلى مرحلة ما بعد اليونيفيل وسبل دعم الجيش وتأمين حاجاته.

كما استقبل الملحق العسكري البرازيلي Navy Cpt Telmo Oliveira في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهمته، وقدّم خلالها خلَفه Colonel Eduardo Montella.

12:12

"المرحلة الدقيقة".. على طاولة قائد الجيش

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه – اليرزة السيدة Marjin Noordam من وزارة الخارجية الهولندية والسفير الهولندي في لبنان Frank Mollen مع وفد مرافق، وتناول البحث أهمية دور الجيش خلال هذه المرحلة الدقيقة، إضافة إلى مرحلة ما بعد اليونيفيل وسبل دعم الجيش وتأمين حاجاته.

كما استقبل الملحق العسكري البرازيلي Navy Cpt Telmo Oliveira في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهمته، وقدّم خلالها خلَفه Colonel Eduardo Montella.

تعليقاً على كلام نعيم قاسم.. ماذا قال مسؤول في الخارجية الأميركية للجديد؟
12:03

تعليقاً على كلام نعيم قاسم.. ماذا قال مسؤول في الخارجية الأميركية للجديد؟

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية للجديد، تعليقاً على بيان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أنه "أداة بيد إيران، ولا يحق له إلقاء المواعظ بشأن السيادة".

وأضاف المسؤول في الخارجية الاميركية، أنه "في نهاية المطاف، ما دام سلاح حزب الله لم يُنزع، فسيواصل تنفيذ ما يمليه عليه أسياده في طهران، وسيُجبَر الشعب اللبناني على دفع الثمن".

12:03

تعليقاً على كلام نعيم قاسم.. ماذا قال مسؤول في الخارجية الأميركية للجديد؟

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية للجديد، تعليقاً على بيان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أنه "أداة بيد إيران، ولا يحق له إلقاء المواعظ بشأن السيادة".

وأضاف المسؤول في الخارجية الاميركية، أنه "في نهاية المطاف، ما دام سلاح حزب الله لم يُنزع، فسيواصل تنفيذ ما يمليه عليه أسياده في طهران، وسيُجبَر الشعب اللبناني على دفع الثمن".

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