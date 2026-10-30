وزير "حزب الله" إلى سوريا؟ (فيديو)

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A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط، في بيان، استئناف تسيير عدد محدد من الرحلات من وإلى العاصمة السعودية الرياض، وذلك عقب إعادة فتح مطار الملك خالد الدولي والحصول على الأذونات اللازمة لتشغيل الرحلات
فُقد الاتصال بشاب من بلدة رب ثلاثين، بعدما أوقف سيارته في منطقة وادي الحجير، وتابع طريقه سيراً على الأقدام باتجاه بلدة القنطرة.
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي: