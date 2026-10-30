وزير "حزب الله" إلى سوريا؟ (فيديو)

أفادت معلومات الجديد بأن "وفداً حكومياً برئاسة طارق متري سيتوجه إلى الاثنين المقبل، يرافقه كل من وزراء الداخلية ، العمل (المحسوب على حزب الله) محمد ، التربية ريما كرامي والشؤون حنين السيد، وذلك للبحث مع الجانب السوري في الملفات المشتركة بين البلدين، أبرزها الأمن والاقتصاد والنزوح.

