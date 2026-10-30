"الميدل إيست" تعود إلى الرياض وتعديلات تطال رحلات جدة.. إليكم التفاصيل

أعلنت شركة ، في بيان، استئناف تسيير عدد محدد من الرحلات من وإلى ، وذلك عقب إعادة فتح مطار الملك الدولي والحصول على الأذونات اللازمة لتشغيل الرحلات





والمبينة في الجدول أدناه مع اعطاء الإمكانية للركاب الذين ألغيت أو تلغى رحلاتهم أو تم اعادة توجهيهم الى الدمام، إعادة حجز بطاقاتهم على هذه الرحلات دون دفع أية كلفة إضافية حتى 15 تشرين الثاني 2026. وعليه، يصبح جدول رحلات الشركة على النحو التالي:

وتؤكد الشركة أن جدول الرحلات المذكور يبقى خاضعاً للتطورات والمستجدات، وقد تطرأ عليه تعديلات وفقاً للظروف التشغيلية والأذونات المعتمدة.



كذلك أعلنت الشركة أنه تم تعديل جدول مواعيد رحلات الشركة الى مطار الملك فهد الدولي - الدمام لتصبح على النحو التالي:





كذلك أشارت الشركة إلى تعديل مواعيد اقلاع رحلات جدة المسائية لأيام الأثنين 2 و 9 تشرين الثاني وأيام الثلاثاء 3 و 10 تشرين الثاني وتدمج رحلات جدة المسائية المجدولة تحت رقم ME368/ME369 مع رحلات جدة الصباحية المجدولة تحت رقم ME364/ME365 لأيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد (4, 5, 6, 7, 8 تشرين الثاني 2026)، وبالتالي يصبح جدول رحلات الشركة الى جدة عن الفترة الممتدة من 2 تشرين الثاني ولغاية 10 تشرين الثاني كالتالي: