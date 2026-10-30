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أخبار لبنان

بعد ادعاء مفوض الحكومة في قضية شاحنة المتفجرات.. أول تعليق لنائب "حزب الله"

2026-10-30 | 12:09
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بعد ادعاء مفوض الحكومة في قضية شاحنة المتفجرات.. أول تعليق لنائب &quot;حزب الله&quot;
بعد ادعاء مفوض الحكومة في قضية شاحنة المتفجرات.. أول تعليق لنائب "حزب الله"

قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن، تعليقا على القرار الظني في ملف شاحنة المتفجرات: "إن القرار الظني الذي أصدره مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بحق عدد من المواطنين اللبنانيين يفتقر إلى أبسط قواعد الميثاق الوطني وشرعة حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة والعديد من القوانين اللبنانية وجميعها تضمن الحقوق المشروعة لأي مقاومة ضدّ الاحتلال."

 وأكد أن المعتقلين وبقية المواطنين المدعى عليهم  كانوا يقومون بواجب وطني دفاعًا عن بلدهم وسيادة الدولة ولحماية الشعب اللبناني، وهو ما يستحقون عليه التكريم وليس المحاكمة، ولا علاقة لهم بكل الاتهامات الباطلة التي صدرت عن جهات في السلطة وخارجها.

 وختم "إننا وبمعزل عن الاستهداف السياسي المحلي والخارجي الذي رافق هذه القضية، فإن استناد هذا القرار  إلى بعض مواد قانون العقوبات لا يتناسب على الإطلاق مع المهمة التي كان يقوم بها المدعى عليهم، وهذا الاتهام غير منصف وظالم، وحيثياته خاضعة لإملاءات سياسية معروفة، فهؤلاء المقاومون لم يكونوا في موقع المسّ بأمن الدولة وسلامتها، بل يواجهون العدو الإسرائيلي الذي يتهدد وجود لبنان من خلال استمرار احتلاله وجرائم الاغتيال والتفجير والتدمير التي يمارسها يوميًا ضدّ وطننا وشعبنا."
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