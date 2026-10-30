برنامج الطاقة القطري في لبنان.. تقدّم بالمفاوضات وجولة رابعة في بيروت

صدر عن لوزير الطاقة والمياه جو الصدي البيان الآتي:

تتواصل المباحثات مع الجانب بشأن المقترح المقدّم لبرنامج الطاقة المتكامل في . وقد عُقدت حتى الآن ثلاث جولات من الاجتماعات، اثنتان في والثالثة عقدت هذا الأسبوع في .



تناولت هذه الاجتماعات الجوانب القانونية والتجارية والمالية والتقنية للمقترح، حيث أُحرز تقدّم في تقريب وجهات النظر وتوضيح الإطار المقترح للتنفيذ.



من المقرّر عقد جولة من الاجتماعات في بيروت الأسبوع المقبل، لاستكمال المباحثات بهدف التوصّل إلى صيغة نهائية لاعلان النوايا (LOI). وعند التوصّل إلى هذه الصيغة، سيتمّ عرضها على للموافقة عليها، بما يتيح المباشرة بالخطوات اللاحقة وفقًا للأصول.



مع أن الحلول قيد البحث لا تحل مكان الإجراءات العاجلة المطلوبة الآن ، ومنها تسديد القطاع العام لفواتيره وتأمين تمويل الإعفاءات وتصليحات الحرب في الجنوب.



إننا نثمّن مواكبة الجانب القطري ودعمه المستمر لقطاع الطاقة في لبنان. كما نتطلّع إلى مواصلة هذا التعاون بما يخدم مصلحة لبنان واللبنانيين.