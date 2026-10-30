أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

أخبار لبنان

لقاء بين رجّي والزياني في البحرين.. ماذا على طاولة البحث؟

2026-10-30 | 13:03
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
لقاء بين رجّي والزياني في البحرين.. ماذا على طاولة البحث؟
لقاء بين رجّي والزياني في البحرين.. ماذا على طاولة البحث؟

عقد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الثانية والعشرين من "حوار المنامة – قمة الأمن الإقليمي"، لقاء مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، تم خلاله عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.


وشكر رجّي للبحرين حسن الاستضافة، مؤكداً "وقوف لبنان، حكومةً وشعباً، إلى جانبها في مواجهة أي اعتداء يستهدف أراضيها"، ومجدّداً "إدانته الهجمات التي تعرّضت لها المنامة".

وعرض لـ"المستجدات السياسية والأمنية في لبنان، والجهود التي تبذلها الحكومة لترسيخ الاستقرار وتفعيل دور المؤسسات"، مشدّدا على "الموقف الحازم للدولة في صون سيادتها، وحصر السلاح بيد مؤسساتها الشرعية، وبسط سلطتها على كامل أراضيها".

كما أطلع نظيره البحريني على "مسار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل"، مجدّداً التأكيد أن "اتفاق الإطار ساعد في الحد من الهجمات وتحييد بيروت، لكن إسرائيل لم تلتزم الانسحاب، فيما حزب الله يرفض تسليم سلاحه".

من جهته، أكد "أهمية استقرار لبنان، الذي له مكانة في كل قلب بحريني"، معرباً عن تطلعه إلى "عودة العلاقات الثنائية إلى سابق عهدها".

وفي هذا السياق، ثمّن رجّي "خطوة افتتاح سفارة للبحرين في بيروت في تشرين الثاني الماضي"، متمنياً "تعيين سفير جديد في أقرب وقت".

وتمنى "موافقة البحرين على استئناف الخط الجوي المباشر بين البلدين، على أن يبدأ بالشحن الجوي التجاري، وبتسهيل منح تأشيرات الدخول للبنانيين الراغبين في زيارة المنامة".
مقالات ذات صلة
لقاء بين رجّي والزياني في البحرين.. ماذا على طاولة البحث؟

أخبار لبنان

والزياني

البحرين..

طاولة

البحث؟

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ماذا قال خبراء عن متفجرات "حزب الله"؟ (أسرار النهار)
مصادر سياسية للجديد عن سلاح "حزب الله": إن تمت مصادرة شاحنة واحدة فغيرها الكثير تتحرك يومياً ومن مداخل وطرقات عدة

اقرأ ايضا في أخبار لبنان

يحدث الآن

اخترنا لكم

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026