لقاء بين رجّي والزياني في البحرين.. ماذا على طاولة البحث؟

وشكر رجّي للبحرين حسن الاستضافة، مؤكداً "وقوف ، حكومةً وشعباً، إلى جانبها في مواجهة أي اعتداء يستهدف أراضيها"، ومجدّداً "إدانته الهجمات التي تعرّضت لها المنامة".

وعرض لـ"المستجدات السياسية والأمنية في لبنان، والجهود التي تبذلها الحكومة لترسيخ الاستقرار وتفعيل دور المؤسسات"، مشدّدا على "الموقف الحازم للدولة في صون سيادتها، وحصر السلاح بيد مؤسساتها الشرعية، وبسط سلطتها على كامل أراضيها".

كما أطلع نظيره البحريني على "مسار المفاوضات المباشرة مع "، مجدّداً التأكيد أن "اتفاق الإطار ساعد في الحد من الهجمات وتحييد ، لكن إسرائيل لم تلتزم الانسحاب، فيما يرفض تسليم سلاحه".

، أكد "أهمية استقرار لبنان، الذي له مكانة في كل قلب بحريني"، معرباً عن تطلعه إلى "عودة العلاقات الثنائية إلى سابق عهدها".

وفي هذا السياق، ثمّن رجّي "خطوة افتتاح سفارة للبحرين في بيروت في تشرين الثاني الماضي"، متمنياً "تعيين سفير جديد في أقرب وقت".

وتمنى "موافقة البحرين على استئناف الخط الجوي المباشر بين البلدين، على أن يبدأ بالشحن الجوي التجاري، وبتسهيل منح تأشيرات الدخول للبنانيين الراغبين في زيارة المنامة".