بالصور- بعد نتائج الفحوصات المخبرية.. إقفال مطعم في وسط بيروت

بناءً على التقرير المخبري رقم 1989/10 تاريخ 30-10-2026 الصادر عن مختبر الصحة الحيوانية التابع لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية.

وحيث إن التقرير المخبري المذكور أثبت وجود طفيلي الشعرينة الحلزونية (Trichinella spiralis) في إحدى عيّنات اللحوم المأخوذة من مطعم «ناديني» الكائن في ، الأمر الذي يشكّل خطراً جدياً على السلامة الغذائية والصحة العامة،وحيث ان رفع الأختام سابقاً عن صالة المطعم لم يشكّل إذناً باستئناف نشاطه، وقد اتُّخذ في ضوء المعطيات المتوافرة آنذاك، فيما استدعت النتائج المخبرية الجديدة اتخاذ تدابير احترازية إضافية.وحيث إن النتائج المخبرية الواردة لاحقاً تشكّل معطيات علمية تستوجب إعادة تقييم التدابير المتخذة وتشديدها بما يتناسب مع طبيعة الخطر وثبوته،وحيث إن مقتضيات الصحة العامة ومبدأ الوقاية يفرضان اتخاذ تدابير فورية تحول دون أي تعرّض إضافي للمستهلكين للخطر، إلى حين استكمال الإجراءات الصحية اللازمة،