تحرّك أمني للجيش في الشمال.. ماذا كُشف في طرابلس وعند الحدود؟

"بتاريخ 30/10/2026 وبعد عملية رصد ومتابعة أمنية، داهمت وحدة من الجيش منزل المواطن (م.ر.) في منطقة البحصاص- طرابلس، وأوقفته لاتجاره بالأسلحة الحربية، وضبطت في حوزته كمية من الأسلحة والذخائر الحربية بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.
كما وأوقفت وحدة أخرى عند الحدود اللبنانية السورية في الشمال 139 سوريًّا لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.
سُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
أفادت مصادر مطّلعة لـ"الجديد" بأن رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني طلب من رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد تجنيب لبنان أي مواجهة مقبلة كاشفاً عن ضمانات أميركية بعدم التصعيد على الجبهة اللبنانية.