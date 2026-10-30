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أخبار لبنان

تحرّك أمني للجيش في الشمال.. ماذا كُشف في طرابلس وعند الحدود؟

2026-10-30 | 16:13
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تحرّك أمني للجيش في الشمال.. ماذا كُشف في طرابلس وعند الحدود؟
تحرّك أمني للجيش في الشمال.. ماذا كُشف في طرابلس وعند الحدود؟

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 30/10/2026 وبعد عملية رصد ومتابعة أمنية، داهمت وحدة من الجيش منزل المواطن (م.ر.) في منطقة البحصاص- طرابلس، وأوقفته لاتجاره بالأسلحة الحربية، وضبطت في حوزته كمية من الأسلحة والذخائر الحربية بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.



كما وأوقفت وحدة أخرى عند الحدود اللبنانية السورية في الشمال 139 سوريًّا لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.



سُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".


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