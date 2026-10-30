تحرّك أمني للجيش في الشمال.. ماذا كُشف في طرابلس وعند الحدود؟

"بتاريخ 30/10/2026 وبعد عملية رصد ومتابعة ، داهمت وحدة من الجيش المواطن (م.ر.) في منطقة البحصاص- ، وأوقفته لاتجاره بالأسلحة الحربية، وضبطت في حوزته كمية من الأسلحة والذخائر الحربية بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

كما وأوقفت وحدة أخرى عند الحدود في 139 سوريًّا لدخولهم إلى الأراضي بطريقة غير شرعية.

سُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص".