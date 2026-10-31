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أخبار لبنان

مصير الجنوب مهدد أكثر من أي وقت مضى! (الجمهورية)

2026-10-31 | 01:45
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مصير الجنوب مهدد أكثر من أي وقت مضى! (الجمهورية)
مصير الجنوب مهدد أكثر من أي وقت مضى! (الجمهورية)

كتبت صحيفة "الجمهورية":


 أعرب مسؤول رفيع، عن خوف بالغ لديه، من إقدام إسرائيل على خطوات خطيرة في منطقة جنوب الليطاني بعد انتهاء مهمّة اليونيفيل، في محاولة منها لفرض أمر واقع بصورة دائمة.

وعندما سُئل عن ماهية تلك الخطوات، قال: تستطيعون أن تتخيّلوا أي شيء. مصير الجنوب ليس فقط كأرض بل كجزء من لبنان مهدّد اكثر من أي وقت ومضى، وإسرائيل قد لا تتوانى عن محاولة انتزاعه من خريطة لبنان.


ورداً على سؤال قال: لا أحد في لبنان يريد عودة الحرب، وحزب اللهبالتحديد لا يريد عودة الحرب، ولكن تقوم بها إسرائيل بصورة يومية، ولست استبعد أن تصعّد اكثر فأكثر وتحت اي ذريعة يمكن ان تختلقها.
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