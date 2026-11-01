مصادر دبلوماسية للجديد: لبنان تلقّى تنبيهاً حول احتمال تكرار إسرائيل الأيام القاسية التي شهدتها بيروت خلال الحرب الأخيرة لكن هذه المرّة لن تقتصر على يوم واحد