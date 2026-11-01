الجنوب أمام سيناريو أخطر من التهجير؟ (المدن)

تزداد المخاوف مع ما ينقله أبناء المنطقة عن أعمال جرف وشق طرق وتغيير معالم تنفذها ، ولا سيما في قرى الحافة الأمامية. وتوضح مصادر مطلعة لـ«المدن» أن القلق يتصل بما قد يترتب على اجتماع هذه الأعمال مع تقييد الحركة، وتراجع الحضور الدولي، وتعذر الوصول الرسمي.

فالخشية أن يؤدي ذلك إلى تكريس فصل فعلي لما يُسمّى «المنطقة الصفراء» عن الجغرافيا . لا تتبدل الحدود بذلك، لكن قدرة ممارسة سلطتها قد تتآكل، فيما يصبح دخول المواطن إلى بلدته وخروجه منها خاضعين بصورة دائمة لشروط .

هذا هو البعد الأخطر في مرحلة ما بعد اليونيفيل: أن تتحول ترتيبات يفترض أن تكون مؤقتة إلى نظام طويل الأمد لإدارة والسكان. فعندما تُقيَّد الحركة، وتتراجع الخدمات، ويصبح الوصول إلى المستشفى أو المدرسة أو مكان العمل مساراً شاقاً وغير مضمون، تتراكم عوامل تدفع إلى المغادرة حتى من دون صدور أمر مباشر بالإخلاء. ومن هنا، يصبح تأمين شروط الحياة جزءاً أساسياً من منع التهجير.