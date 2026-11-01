لبنان تلقى التحذير.. أيام قاسية تنتظر بيروت إذا؟

وصولاً إلى احتمالِ فرضِ حصارٍ بحري على مرفأي وطرابلس ارتفع منسوب القلق في الداخل اللبناني خاصة وأن كثفت غاراتها وتحليق طائراتها في الجنوب وعلى مرأى من وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد التحذريرات الاسرائيلية سبقها إشعار دبلوماسي أوروبي للمسؤولين في وفيه تلميحات الى إمكانية أن تعمد إسرائيل الى تكرار تجربة أيام قاسية شهدتها بيروت في الحرب إلا أن المفارقة في هذه الجولة انها لن تقتصر على يوم واحد فقط كل ذلك في حال دخل المعركة الى جانب إذا ما وقعت حكوميا يستأنف وفد ووزاري برئاسة الحكومة زيارة يوم الاثنين الى وسط تأكيد مشاركة وزير العمل محمد حيدر بصفته الوزارية لا كوزير عن حزب الله وفي المعلومات أن لقاءات الوفد لن تقتصر على وزراء سوريين وانما يتصدرها لقاء مع الرئيس السوري أحمد حكوميا قالت مصادر متابعة لملف تحقيقات شحنة النتفجرات إن وزراء مصرون على إحالة الملف الى المجلس العدلي استنادا الى نتائج تحقيقات القاضي كلود غانم وإدعاءاته ويوم الاثنين تدخل المرافق العامة المتخلفة عن تسديد المستحقات المترتبة عليها لكهرباء لبنان العتمة رسميا ما قد يؤثر على معاملات المواطنين وعمل عدد من الوزارات والمرافق العامة.