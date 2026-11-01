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أخبار لبنان

لبنان تلقى التحذير.. أيام قاسية تنتظر بيروت إذا؟

2026-11-01 | 13:24
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لبنان تلقى التحذير.. أيام قاسية تنتظر بيروت إذا؟
لبنان تلقى التحذير.. أيام قاسية تنتظر بيروت إذا؟

على خلفية تسريبات إعلامية اسرائيلية وتحديدا ما نقلته صحيفة معاريف عن أن الجيش الإسرائيلي جهز خطةً تجاه لبنان في حال تحركَ حزب الله لمساعدة إيران إذا تجددت الحرب بين تل أبيب وطهران واشارةِ الصحيفة الى ان الجيشَ يُحضّر خطة لاحتلال مدن صور وصيدا والنبطية وتكثيفِ الضربات على الضاحية الجنوبية لبيروت والعمق اللبناني

وصولاً إلى احتمالِ فرضِ حصارٍ بحري على مرفأي بيروت وطرابلس ارتفع منسوب القلق في الداخل اللبناني خاصة وأن إسرائيل كثفت غاراتها وتحليق طائراتها في الجنوب وعلى مرأى من وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد التحذريرات الاسرائيلية سبقها إشعار دبلوماسي أوروبي للمسؤولين في لبنان وفيه تلميحات الى إمكانية أن تعمد إسرائيل الى تكرار تجربة أيام قاسية شهدتها بيروت في الحرب الأخيرة إلا أن المفارقة في هذه الجولة انها لن تقتصر على يوم واحد فقط كل ذلك في حال دخل حزب الله المعركة الى جانب ايران إذا ما وقعت حكوميا يستأنف وفد ووزاري برئاسة نائب رئيس الحكومة زيارة يوم الاثنين الى سوريا وسط تأكيد مشاركة وزير العمل محمد حيدر بصفته الوزارية لا كوزير عن حزب الله وفي المعلومات أن لقاءات الوفد لن تقتصر على وزراء سوريين وانما يتصدرها لقاء مع الرئيس السوري أحمد الشرع حكوميا قالت مصادر متابعة لملف تحقيقات شحنة النتفجرات إن وزراء القوات اللبنانية مصرون على إحالة الملف الى المجلس العدلي استنادا الى نتائج تحقيقات القاضي كلود غانم وإدعاءاته ويوم الاثنين تدخل المرافق العامة المتخلفة عن تسديد المستحقات المترتبة عليها لكهرباء لبنان العتمة رسميا ما قد يؤثر على معاملات المواطنين وعمل عدد من الوزارات والمرافق العامة.
 
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