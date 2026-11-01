عدوان لـ"وهلق شو": الجيش اللبناني يخضع للقرار السياسي ولا يناقشه وإلا تصبح استقالة قائد الجيش مطروحة

مصادر "القوات" للجديد عن هجوم جعجع على قائد الجيش: كلامه فُسّر بطريقة خاطئة فالمقصود أن الجيش يتقيد بقرار السلطة السياسية واذا لم يرد قائده التنفيذ يقدم استقالته