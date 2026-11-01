حصار بيروت وطرابلس وقصف الضاحية.. إسرائيل تحضر خطة الحرب (معاريف)

وبحسب الصحيفة، فإن البحرية مستعدّة أيضاً لتنفيذ قصف مكثّف يستهدف والضاحية الجنوبية، في حال انخراط في الحرب.

وتشير المعلومات التي أوردتها إلى أن هذه الاستعدادات تأتي ضمن سيناريوهات إسرائيلية لمواجهة إقليمية محتملة مع ، وسط تقديرات بإمكان انخراط حزب الله في أي حرب .