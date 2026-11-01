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2026-11-01 | 14:03
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عدوان لـ"وهلق شو": لا تطمينات نرتكز عليها بشأن عدم دخول الحزب في الحرب وقد سمعنا تطمينات مماثلة قبل حرب الإسناد
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عدوان لـ"وهلق شو": لا تطمينات نرتكز عليها بشأن عدم دخول الحزب في الحرب وقد سمعنا تطمينات مماثلة قبل حرب الإسناد
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