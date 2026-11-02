في بيروت.. ارتفاع عمليات "التشليح"!

أفادت صحيفة النهار في أسرارها "بارتفاع عمليات السرقة والتشليح في بيروت وضواحيها خلال الأسابيع الأخيرة"، وتُفيد تقارير القوى الأمنية أنّ المنفّذين يستعملون السلاح من دون الاكتراث لكاميرات المراقبة وملاحقتهم في بعد.

