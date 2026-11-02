"الوضع الأمني وشحنة الكوكايين".. على طاولة وزير الداخلية

استقبل والبلديات الحجار، في مكتبه، للأمن العام حسن شقير، وجرى عرض للأوضاع الأمنية في البلاد، والتدابير والإجراءات التي تتخذها للأمن العام في إطار مهامها الرامية إلى ضبط الأمن ومكافحة الجرائم بمختلف أشكالها.

وأثنى الوزير الحجار على العملية التي نفذتها للأمن العام، واستندت إلى رصد ومراقبة دقيقة لشحنة من الكوكايين، منذ انطلاقها من غانا وصولا إلى عبر مطار رفيق الدولي – ، حيث تم التنسيق مع مديرية الجمارك في ، مما أتاح اتخاذ الإجراءات اللازمة وتفتيش الشحنة وضبطها.



واعتبر أن هذه العملية تعكس مستوى الجهوزية والاحترافية في العمل الأمني، وتؤكد أهمية التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بين والإدارات المعنية، لا سيما في المرافق الحيوية، بما يتيح إحباط محاولات التهريب والتصدي للشبكات الناشطة في تجارة المخدرات والممنوعات.



وأكد الوزير الحجار أن حماية أمن المجتمع والوطن مسؤولية مشتركة، تستوجب استمرار اليقظة وتفعيل العمل الاستباقي وتعزيز التكامل بين الأجهزة المعنية، بما يضمن التصدي للمخاطر والتهديدات وصون المواطنين وأمنهم، مشددا على أن لبنان لن يكون ممرا للمخدرات إلى المجتمع اللبناني أو إلى الدول الشقيقة والصديقة.