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أخبار لبنان

"الوضع الأمني وشحنة الكوكايين".. على طاولة وزير الداخلية

2026-11-02 | 05:22
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&quot;الوضع الأمني وشحنة الكوكايين&quot;.. على طاولة وزير الداخلية
"الوضع الأمني وشحنة الكوكايين".. على طاولة وزير الداخلية

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، وجرى عرض للأوضاع الأمنية في البلاد، والتدابير والإجراءات التي تتخذها المديرية العامة للأمن العام في إطار مهامها الرامية إلى ضبط الأمن ومكافحة الجرائم بمختلف أشكالها.

وأثنى الوزير الحجار على العملية التي نفذتها المديرية العامة للأمن العام، واستندت إلى رصد ومراقبة دقيقة لشحنة من الكوكايين، منذ انطلاقها من غانا وصولا إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، حيث تم التنسيق مع مديرية الجمارك في المطار، مما أتاح اتخاذ الإجراءات اللازمة وتفتيش الشحنة وضبطها.

واعتبر أن هذه العملية تعكس مستوى الجهوزية والاحترافية في العمل الأمني، وتؤكد أهمية التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية والإدارات المعنية، لا سيما في المرافق الحيوية، بما يتيح إحباط محاولات التهريب والتصدي للشبكات الناشطة في تجارة المخدرات والممنوعات.

وأكد الوزير الحجار أن حماية أمن المجتمع والوطن مسؤولية مشتركة، تستوجب استمرار اليقظة وتفعيل العمل الاستباقي وتعزيز التكامل بين الأجهزة المعنية، بما يضمن التصدي للمخاطر والتهديدات وصون سلامة المواطنين وأمنهم، مشددا على أن لبنان لن يكون ممرا للمخدرات إلى المجتمع اللبناني أو إلى الدول الشقيقة والصديقة.
 
 
 
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أخبار لبنان

أحمد الحجار

حسن شقير

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بعد حريق جورة البلوط.. البلدية توضح!
07:34

بعد حريق جورة البلوط.. البلدية توضح!

صدر عن بلدية جورة البلوط البيان التالي:

وقع ظهر اليوم حادث مؤسف في بلدة جورة البلوط ادى الى اشتعال مستودعات واقعة في منزل ابناء جريس نعوم ابو جودة في جورة البلوط.
وعلى الفور حضر عناصر الدفاع المدني بمواكبة من شرطة البلدية وعمدوا الى اطفاء النيران وتمت السيطرة على الحريق الذي اندلع في المبنى خلال وقت قصير، ولم تسجل اي اصابات وفق المعلومات الاولية.
وفي هذا السياق، تؤكد بلدية جورة البلوط ان اسباب الحادث قيد التحقيق والتدقيق ولذلك تتمنى على المواطنين الكرام عدم تداول اي معلومات مغلوطة واستقاء الاخبار من المصادر الرسمية.

07:34

بعد حريق جورة البلوط.. البلدية توضح!

صدر عن بلدية جورة البلوط البيان التالي:

وقع ظهر اليوم حادث مؤسف في بلدة جورة البلوط ادى الى اشتعال مستودعات واقعة في منزل ابناء جريس نعوم ابو جودة في جورة البلوط.
وعلى الفور حضر عناصر الدفاع المدني بمواكبة من شرطة البلدية وعمدوا الى اطفاء النيران وتمت السيطرة على الحريق الذي اندلع في المبنى خلال وقت قصير، ولم تسجل اي اصابات وفق المعلومات الاولية.
وفي هذا السياق، تؤكد بلدية جورة البلوط ان اسباب الحادث قيد التحقيق والتدقيق ولذلك تتمنى على المواطنين الكرام عدم تداول اي معلومات مغلوطة واستقاء الاخبار من المصادر الرسمية.

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