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أخبار لبنان

بعد حريق جورة البلوط.. البلدية توضح!

2026-11-02 | 07:34
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بعد حريق جورة البلوط.. البلدية توضح!
بعد حريق جورة البلوط.. البلدية توضح!

صدر عن بلدية جورة البلوط البيان التالي:

وقع ظهر اليوم حادث مؤسف في بلدة جورة البلوط ادى الى اشتعال مستودعات واقعة في منزل ابناء جريس نعوم ابو جودة في جورة البلوط.
وعلى الفور حضر عناصر الدفاع المدني بمواكبة من شرطة البلدية وعمدوا الى اطفاء النيران وتمت السيطرة على الحريق الذي اندلع في المبنى خلال وقت قصير، ولم تسجل اي اصابات وفق المعلومات الاولية.
وفي هذا السياق، تؤكد بلدية جورة البلوط ان اسباب الحادث قيد التحقيق والتدقيق ولذلك تتمنى على المواطنين الكرام عدم تداول اي معلومات مغلوطة واستقاء الاخبار من المصادر الرسمية.

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الجيش يوقف 106 أشخاص في مناطق لبنانية عدة.. بينهم 99 سورياً
09:22

الجيش يوقف 106 أشخاص في مناطق لبنانية عدة.. بينهم 99 سورياً

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:

"نفذت وحدات من الجيش تدابير أمنية في مختلف المناطق اللبنانية، شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية لملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة الاتجار بالمخدرات وتهريب الأشخاص، وأوقفت بنتيجتها 5 مواطنين و99 سوريًّا وفقًا لما يلي:

-توقيف المواطنَين (ع.ف.) و(ع.ش.) في بلدة برعشيت – بنت جبيل لإطلاقهما النار خلال مراسم تشييع، وضبط مسدس وذخائر حربية في حوزتهما.

-دهم منزل المواطن (ح.ح.) في بلدة الجميجمة – بنت جبيل وتوقيفه لإطلاقه النار، وضبط سلاح حربي في حوزته.

- توقيف المواطن (ج.ا.) عند حاجز حنيدر – عكار لقيامه بأعمال التهريب. وضُبط مسدس حربي وكمية من الذخائر في حوزته.

09:22

الجيش يوقف 106 أشخاص في مناطق لبنانية عدة.. بينهم 99 سورياً

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:

"نفذت وحدات من الجيش تدابير أمنية في مختلف المناطق اللبنانية، شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية لملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة الاتجار بالمخدرات وتهريب الأشخاص، وأوقفت بنتيجتها 5 مواطنين و99 سوريًّا وفقًا لما يلي:

-توقيف المواطنَين (ع.ف.) و(ع.ش.) في بلدة برعشيت – بنت جبيل لإطلاقهما النار خلال مراسم تشييع، وضبط مسدس وذخائر حربية في حوزتهما.

-دهم منزل المواطن (ح.ح.) في بلدة الجميجمة – بنت جبيل وتوقيفه لإطلاقه النار، وضبط سلاح حربي في حوزته.

- توقيف المواطن (ج.ا.) عند حاجز حنيدر – عكار لقيامه بأعمال التهريب. وضُبط مسدس حربي وكمية من الذخائر في حوزته.

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