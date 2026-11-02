بعد حريق جورة البلوط.. البلدية توضح!

صدر عن بلدية جورة البلوط البيان التالي:



وقع ظهر حادث مؤسف في بلدة جورة البلوط ادى الى اشتعال مستودعات واقعة في ابناء جريس نعوم في جورة البلوط.

وعلى الفور حضر عناصر الدفاع المدني بمواكبة من شرطة البلدية وعمدوا الى اطفاء النيران وتمت السيطرة على الحريق الذي اندلع في المبنى خلال وقت قصير، ولم تسجل اي اصابات وفق المعلومات الاولية.

وفي هذا السياق، تؤكد بلدية جورة البلوط ان اسباب الحادث قيد التحقيق والتدقيق ولذلك تتمنى على المواطنين الكرام عدم تداول اي معلومات مغلوطة واستقاء الاخبار من المصادر الرسمية.