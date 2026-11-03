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أخبار لبنان

بحال الحرب على إيران.. هل يلتزم المجلس الجهادي في "حزب الله" بعدم التدخل؟ (الشرق الأوسط)

2026-11-03 | 00:55
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بحال الحرب على إيران.. هل يلتزم المجلس الجهادي في &quot;حزب الله&quot; بعدم التدخل؟ (الشرق الأوسط)
بحال الحرب على إيران.. هل يلتزم المجلس الجهادي في "حزب الله" بعدم التدخل؟ (الشرق الأوسط)

نقلت صحيفة الشرق الاوسط عن مصدر وزاري المصدر أن الجناح السياسي لحزب الله هو من أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري التزامه بعدم التدخل إسناداً لإيران، لكنه المصدر سأل: هل ينسحب تعهده هذا على الجناح العسكري الذي يتبع مباشرة المجلس الجهادي في الحزب الذي كان وراء إطلاق الصواريخ، بخلاف ما كان تعهد به قاسم لبري؟


ويأمل المصدر أن يلتزم الحزب بعدم إسناد إيران، آخذاً بعين الاعتبار الاختلال في ميزان القوى العسكري واضطراره لإخلائه منطقة جنوب نهر الليطاني امتداداً إلى ما بعد الحافة الأمامية لشمال النهر التي تطل على جنوبه. وقال إن المزاج الشيعي العام أخذ يتبدّل ولم يعد يشكّل، كما كان في السابق، حاضنة للمقاومة، بحسب ما جاء في الصحيفة. 

ولفت إلى أن الحزب هو الآن في موقع الدفاع عن النفس، ولم يعد يمتلك القدرات العسكرية واللوجستية للدخول في مواجهة مع إسرائيل على نطاق واسع، وهو يتحصّن الآن بين مرتفعات إقليم التفاح وجبل الريحان لمنع إسرائيل من توسعة المنطقة الأمنية. وقال إن البيئة الشيعية لم تعد تتحمل وزر إقحامها في حرب جديدة مع إسرائيل إسناداً لإيران واضطرارها للنزوح مجدداً من معظم البلدات الواقعة بين جنوب النهر وشماله امتداداً إلى حدود منطقة الزهراني، إضافة إلى أنها ستدفع أكلافاً بشرية ومادية لا تقدّر طالما أن إسرائيل تواصل جرف البلدات وتدمير المنازل بشكل منهجي، ما يرفع فاتورة إعادة إعمار الجنوب. 

وتوقف المصدر أمام إصرار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي على وحدة الساحات ورفضه التقيُّد بحدودها الجغرافية، وسأل؛ هل يتوخى من كلامه رفع سقوفه السياسية استعداداً لمعاودة المفاوضات مع الولايات المتحدة، مع أن أذرع محور الممانعة إلى تراجع في أماكن وجودها؟ وتمنى على قيادة «حزب الله» أن تعيد النظر في حساباتها، وألا تقدم على خطوة غير مدروسة، في ظل الاختلال في ميزان القوى بينها وبين إسرائيل. 

وختمت الصحيفة: يبقى السؤال؛ هل يلتزم الحزب بعدم التدخل إسناداً لإيران، أم أن كلمة الفصل تبقى لجناحه العسكري الذي هو على تواصل مع «الحرس الثوري»، خصوصاً أن التواصل بين بري وقيادة الحزب كان وما زال محصوراً بجناحه السياسي، وهذا ما ينسحب أيضاً على التواصل غير المباشر بين عون وعدد من نواب الحزب؟
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