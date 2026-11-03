حقيقة قطع الكهرباء عن السراي الحكومي.. ماذا كشفت معلومات الجديد؟

وأضافت معلومات الجديد أن فواتير الكهرباء الخاصة بمنزل رئيس الحكومة في قريطم تُسدَّد بصورة اعتيادية، شأنه شأن سائر المواطنين.

وأشارت المعلومات إلى أن رئاسة سبق أن وجّهت كتباً إلى الإدارات والمؤسسات العامة المتخلّفة عن تسديد مستحقاتها لمؤسسة ، طالبتها فيها بالسداد الفوري، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء.

ولفتت معلومات الجديد إلى أن الكتب التي وجّهتها رئاسة مجلس الوزراء شدّدت على ضرورة تسديد جميع الفواتير والمتأخرات من الاعتمادات المرصودة في موازنات الإدارات والمؤسسات العامة، ولا سيما في ظل توافر الأرصدة اللازمة في حساباتها لدى .

وأكدت المعلومات أن رئاسة مجلس الوزراء حذّرت في كتبها من أن التخلّف عن تسديد المستحقات يرتّب صعوبات مالية حادّة على ، ويعرقل قدرتها على شراء الفيول ضمن المهل المطلوبة لضمان استمرارية التغذية الكهربائية.