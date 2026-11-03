وزارة الاقتصاد ترفع وتيرة الرقابة.. إليكم حصيلة الكشوفات!





أعلنت ، في بيان، انها واصلت عبر مديرية حماية المستهلك ومصالح الوزارة في المحافظات، جولاتها الرقابية على الأسواق، ليبلغ مجموع الكشوفات الميدانية ٢٠٬٤١٨ كشفًا من ٢ الثاني حتى ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٦، شملت الأسعار وسلامة السلع ومدى المؤسسات لمتطلّبات حماية المستهلك.