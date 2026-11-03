وزارة الاقتصاد ترفع وتيرة الرقابة.. إليكم حصيلة الكشوفات!

ونُظّم خلال هذه الفترة ١٬٠٨٥ محضر ضبط فيحقّ المخالفين، بينها ٦٥٨ في قطاع المولّدات الكهربائية و٣٤٨ مرتبطة بسلامة السلع الغذائية وأسعارها وأوزانها، إلى جانب محاضر تناولت مخالفات الأسعار والمقاييس والموازين وغيرها.
وفي متابعة للمخالفات المرصودة، بلغ عدد محاضر الضبط المُحالة إلى القضاء
المختصّ ٨٩٤ محضرًا، فيما استقبلت الوزارة ٢٬١٩٢ شكوى من المواطنين عبر قنوات الإبلاغ المعتمدة.
أمّا في ملفّ مطابقة المنتجات للمواصفات، فقد أصدرت الوزارة ٣٠ قرارًا بتعليق التداول، وسمحت بإعادته بموجب ١٠ قرارات بعد التحقّق من استيفاء المواصفات المطلوبة