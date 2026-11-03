الموجز الاخباري من قناة الجديد

الخارجية القطرية: لا نزال نأمل في وجود فرصة للتوصل إلى اتفاق يمهد الطريق لمفاوضات مستقبلية

الخارجية القطرية: لا نزال نأمل في وجود فرصة للتوصل إلى اتفاق يمهد الطريق لمفاوضات مستقبلية