عاجل
الخارجية القطرية: لا نزال نأمل في وجود فرصة للتوصل إلى اتفاق يمهد الطريق لمفاوضات مستقبلية
الخارجية القطرية: لا نزال نأمل في وجود فرصة للتوصل إلى اتفاق يمهد الطريق لمفاوضات مستقبلية
الخارجية القطرية: الطرفان يراجعان المقترحات التي قدمناها
الخارجية القطرية: الطرفان يراجعان المقترحات التي قدمناها
الخارجية القطرية: وفدنا إلى طهران عاد إلى الدوحة والمباحثات مستمرة
الخارجية القطرية: وفدنا إلى طهران عاد إلى الدوحة والمباحثات مستمرة
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
25
o
البقاع
18
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
English
عرض نتائج البحث
Enter
English
تسجيل الدخول
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
05:05
ترامب أمام اختبار صناديق الاقتراع.. إليكم أبرز المعلومات عن الانتخابات النصفية الأميركية
04:51
الموجز الاخباري من قناة الجديد
04:42
بالفيديو - مسيّرة إسرائيلية فوق أحد المنازل في تولين!
04:13
مأساة تهز إسبانيا.. وفاة لاعب كرة قدم بعد إصابة مروعة
03:50
الطقس ينقلب غداً.. أمطار وبرق ورعد
أخبار لبنان
الموجز الاخباري من قناة الجديد
2026-11-03 | 03:21
A-
A+
الموجز الاخباري من قناة الجديد
مقالات ذات صلة
الموجز الاخباري من قناة الجديد
الموجز الاخباري من قناة الجديد
الموجز الاخباري من قناة الجديد
الموجز الاخباري من قناة الجديد
أخبار لبنان
الموجز
الاخباري
الجديد
العودة الى الأعلى
كلمة رئيس الحكومة في حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة
وزارة الاقتصاد ترفع وتيرة الرقابة.. إليكم حصيلة الكشوفات!
اقرأ ايضا في أخبار لبنان
04:51
الموجز الاخباري من قناة الجديد
04:51
الموجز الاخباري من قناة الجديد
04:42
بالفيديو - مسيّرة إسرائيلية فوق أحد المنازل في تولين!
مشهد يوثّق تحليق مسيّرة إسرائيلية فوق أحد المنازل في بلدة تولين، قضاء مرجعيون حنوب لبنان.
04:42
بالفيديو - مسيّرة إسرائيلية فوق أحد المنازل في تولين!
مشهد يوثّق تحليق مسيّرة إسرائيلية فوق أحد المنازل في بلدة تولين، قضاء مرجعيون حنوب لبنان.
04:01
الرئيس عون أمام المديرة العامة للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة: لبنان لم يعد قادرًا على استيعاب المزيد من النازحين السوريين والتواصل قائم مع الدولة السورية لتنظيم عودتهم
04:01
الرئيس عون أمام المديرة العامة للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة: لبنان لم يعد قادرًا على استيعاب المزيد من النازحين السوريين والتواصل قائم مع الدولة السورية لتنظيم عودتهم
يحدث الآن
الشرق الأوسط والعالم
05:26
الخارجية القطرية: لا نزال نأمل في وجود فرصة للتوصل إلى اتفاق يمهد الطريق لمفاوضات مستقبلية
الشرق الأوسط والعالم
05:25
الخارجية القطرية: الطرفان يراجعان المقترحات التي قدمناها
الشرق الأوسط والعالم
05:25
الخارجية القطرية: وفدنا إلى طهران عاد إلى الدوحة والمباحثات مستمرة
اخترنا لكم
الشرق الأوسط والعالم
05:05
ترامب أمام اختبار صناديق الاقتراع.. إليكم أبرز المعلومات عن الانتخابات النصفية الأميركية
الشرق الأوسط والعالم
04:13
مأساة تهز إسبانيا.. وفاة لاعب كرة قدم بعد إصابة مروعة
أخبار لبنان
03:50
الطقس ينقلب غداً.. أمطار وبرق ورعد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
00:21
اتصالات على أعلى المستويات.. وبري نقل التحذير إلى حزب الله!
2026-11-02
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يستقبل الوفد اللبناني في دمشق
2026-09-09
ترامب: أسعار النفط ستنخفض بعد الانتخابات النصفية الأميركية
2026-08-18
اتصال بين سلام ومنسى
2026-11-02
وصول الوفد اللبناني الوزاري إلى دمشق
2026-10-21
تعميم قضائي بشأن العفو العام.. صورة وتفاصيل
بالفيديو
بالفيديو
04:51
الموجز الاخباري من قناة الجديد
04:42
بالفيديو - مسيّرة إسرائيلية فوق أحد المنازل في تولين!
03:40
كلمة رئيس الحكومة في حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة
03:21
الموجز الاخباري من قناة الجديد
14:38
3 مقاعد قد تقلب المشهد الأميركي.. وتهدد أجندة ترامب؟ (شاهد الفيديو)
13:31
أين اللبنانون والعرب من الانتخابات الأميركية.. هل يقفون بجانب ترامب مجدداً؟ (شاهد التقرير)
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
أخبار لبنان
02:04
ارتفاع أم انخفاض؟ إليكم الأسعار الجديدة للمحروقات
أخبار لبنان
02:04
ارتفاع أم انخفاض؟ إليكم الأسعار الجديدة للمحروقات
الشرق الأوسط والعالم
04:13
مأساة تهز إسبانيا.. وفاة لاعب كرة قدم بعد إصابة مروعة
الشرق الأوسط والعالم
04:13
مأساة تهز إسبانيا.. وفاة لاعب كرة قدم بعد إصابة مروعة
أخبار لبنان
00:21
اتصالات على أعلى المستويات.. وبري نقل التحذير إلى حزب الله!
أخبار لبنان
00:21
اتصالات على أعلى المستويات.. وبري نقل التحذير إلى حزب الله!
الشرق الأوسط والعالم
02:16
إيران قدّمت ردّها لواشنطن.. تصريح جديد لقاليباف
الشرق الأوسط والعالم
02:16
إيران قدّمت ردّها لواشنطن.. تصريح جديد لقاليباف
أخبار لبنان
03:05
داخل شقّة في المعاملتين.. مداهمة أمنية تكشف ما كان مخبّأً (صورة)
أخبار لبنان
03:05
داخل شقّة في المعاملتين.. مداهمة أمنية تكشف ما كان مخبّأً (صورة)
أخبار لبنان
03:13
صدي يحدّد متوسط سعر صفيحة البنزين لشهر تشرين الأول.. إليكم السعر!
أخبار لبنان
03:13
صدي يحدّد متوسط سعر صفيحة البنزين لشهر تشرين الأول.. إليكم السعر!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.
اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026