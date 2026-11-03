العماد هيكل في لقاءات دولية بالبحرين: دعم الجيش أولوية

عقد العماد هيكل، على هامش المنتدى، لقاءات ثنائية مع كل من: رئيس أركان الدفاع الهولندي الجنرال Onno Eichelsheim، المساعد للأمم المتحدة، والمدير المساعد لبرنامج الإنمائي UNDP، الدكتور عبد الله الدردري، أمين السر البرلماني لوزير الدفاع الألماني Dr Nils Schmid، مستشار الأمن القومي ومدير المخابرات في قبرص Tasos Tzionis، نائب مساعد الأميركي لشؤون Michael P. DiMino IV، مدير السياسة الدفاعية في الوطني في جمهورية ليتوانيا، Dr Vaidotas Urbelis، ممثل رئيس أركان الجيوش Rear Admiral Yannick Bossu.

















خلال هذه اللقاءات، تم عرض آخر المستجدات في والمنطقة، وسبل تعزيز التعاون ودعم المؤسسة العسكرية، وجرى التشديد على أهمية جهود الجيش للحفاظ على أمن لبنان واستقراره، وسط التحديات الكبيرة الراهنة.