هل عُلّق مصرف التغطية الطبية لمستشفى الرسول الأعظم؟

بعد تداول معلومات أنّ علّق التغطية الطبية في ومركز lmc الواقع في منطقة ، علمت «الجديد»، أن تعليق الموافقات الطبية هو تدبير إداري داخلي اعتيادي، يحصل مع مختلف المستشفيات في حال وجود مستندات أو أوراق ناقصة أو عدم استيفاء بعض شروط الامتثال (Compliance).