اتصالات على أعلى المستويات.. وبري نقل التحذير إلى حزب الله!

جاء في صحيفة الشرق الأوسط:

على رغم أن تبادل الرسائل بين واشنطن وطهران يتلازم مع إصرارهما على رفع السقوف السياسية استعداداً لمعاودة المفاوضات، في ضوء الحديث عن حصول تقدّم في الوساطات، فإن رئيس الجمهورية جوزيف عون بادر إلى تشغيل علاقاته السياسية بكل الاتجاهات المحلية والعربية والدولية منذ أن تلقى تحذيراً من الأميركية ماركو روبيو بأن لن تقف مكتوفة اليدين إذا عاود «حزب الله» إسناده لإيران، وستبادر إلى توسيع اعتداءاتها وصولاً لربط جنوب نهر الليطاني بشماله امتداداً إلى البلدات الواقعة في نطاق قرى قضاء صيدا - الزهراني.



وكشف مصدر وزاري أن عون بادر فوراً للاتصال برئيسي المجلس النيابي والحكومة نواف سلام، ووضعهما في أجواء التحذير الذي نقله إليه روبيو وقال لـ«الشرق الأوسط» إن بري سارع لتكثيف اتصالاته بـ«حزب الله»، ناقلاً إليه مضمون التحذير الذي تبلغه من روبيو بالإنابة عن إسرائيل، إضافة إلى أن الحزب أُحيط به عبر التواصل غير المباشر بين عون وعدد من النواب الأعضاء في كتلة «الوفاء للمقاومة».