عن بيان قوى الأمن الداخلي السوري.. تعليق لـ "حزب الله"

صدر عن العلاقات الإعلامية في ، تعليقاً على بيان السوري، البيان التالي:



تنفي العلاقات الإعلامية في جملةً وتفصيلًا الاتهامات الواردة في بيان السوري بشأن ارتباط خلية مزعومة بالحزب، وتجدّد تأكيدها على أن حزب الله ليس لديه أي وجود أو ارتباطات في الأراضي ، ولا علاقة له بأي نشاط يخل بأمن واستقرارها.



إن تكرار هذه الاتهامات والزج حزب الله في مثل هذه لا يغيّر من حقيقة موقفه والواضح الذي أعلنه مرارًا، فبوصلة حزب الله هي مواجهة ، الذي يوغل في اعتداءاته على وسوريا ويواصل احتلاله لأراضيهما. وعليه، فإن مواجهة هذا العدو ومخططاته التوسعية تبقى الأولوية القصوى التي ينبغي أن تتوحّد حولها الجهود والمواقف.