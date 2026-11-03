الصوت العربي في الانتخابات الأميركية.. ما حجمه وتأثيره؟ (شاهد الفيديو)

مرجع أمني كبير للجديد عن تهديدات أو إجراءات أمنية حول بعض الكنائس: لا خوف على دور العبادة ومن تم القاء القبض عليهم مؤخراً شمال لبنان تبين أنهم يعملون في تجارة الاسلحة دون أي انتماء لأية مجموعات متطرفة