مراسل الجديد في واشنطن: ارتفاع لافت في التصويت المبكر مقارنة بانتخابات 2022 حيث بلغ 50% في تكساس و44% في مين و32% في ميشيغان و34% في كانساس و83% في ساوث كارولاينا