أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
21
o
البقاع
11
o
الجنوب
20
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
English
عرض نتائج البحث
Enter
English
تسجيل الدخول
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
15:18
تحذيرات من الضربة النووية.. وإرشادات للمواطنين في إيران تحسّباً للأسوأ!
14:30
انتخابات أميركا.. 3 سيناريوهات بين انتصار ترامب وانتكاسته
10:09
الصوت العربي في الانتخابات الأميركية.. ما حجمه وتأثيره؟ (شاهد الفيديو)
08:50
هل عُلّق مصرف التغطية الطبية لمستشفى الرسول الأعظم؟
07:24
مواكبة من واشنطن للانتخابات الأميركية.. شاهد البث المباشر لنشرة الأخبار
أخبار لبنان
مواكبة مستمرة للانتخابات النصفية.. مباشرة في نشرة الأخبار
2026-11-03 | 16:34
A-
A+
مواكبة مستمرة للانتخابات النصفية.. مباشرة في نشرة الأخبار
مقالات ذات صلة
مواكبة من واشنطن للانتخابات الأميركية.. شاهد البث المباشر لنشرة الأخبار
📺 ترقب لبناني لـ"النصفية" وما بعدها (التفاصيل بالمشهد السياسي في نشرة الأخبار)
لقاءات رئيس الحكومة مستمرة على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة | تابعوا موجز الاخبار مباشرة
مواكبة مستمرة للانتخابات النصفية.. مباشرة في نشرة الأخبار
أخبار لبنان
اميركا
اسرائيل
ايران
العودة الى الأعلى
بالفيديو - مسيّرة إسرائيلية فوق أحد المنازل في تولين!
الرئيس عون أمام المديرة العامة للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة: لبنان لم يعد قادرًا على استيعاب المزيد من النازحين السوريين والتواصل قائم مع الدولة السورية لتنظيم عودتهم
اقرأ ايضا في أخبار لبنان
15:04
مراسل الجديد في واشنطن: اقبال شديد على الاقتراع في الولايات الأميركية و4 ساعات متبقية لإقفال الصناديق
15:04
مراسل الجديد في واشنطن: اقبال شديد على الاقتراع في الولايات الأميركية و4 ساعات متبقية لإقفال الصناديق
13:25
مصادر دبلوماسية معنية بالوساطة للجديد: المساعي الاقليمية مستمرة لإبعاد شبح التصعيد ودول الخليج راغبة في السلام والاتفاق
13:25
مصادر دبلوماسية معنية بالوساطة للجديد: المساعي الاقليمية مستمرة لإبعاد شبح التصعيد ودول الخليج راغبة في السلام والاتفاق
13:24
مصادر دبلوماسية للجديد: القرار أصبح في ملعب الحكومة اللبنانية التي يُفترض أن تطرح العرض القطري على طاولة البحث في أقرب جلسة لمجلس الوزراء خصوصاً أن الملف متكامل من حيث العرض والكلفة
13:24
مصادر دبلوماسية للجديد: القرار أصبح في ملعب الحكومة اللبنانية التي يُفترض أن تطرح العرض القطري على طاولة البحث في أقرب جلسة لمجلس الوزراء خصوصاً أن الملف متكامل من حيث العرض والكلفة
يحدث الآن
الشرق الأوسط والعالم
20:04
تحديث لانتخابات مجلس الشيوخ: الديمقراطيون 40 مقعدا - الجمهوريون 31 مقعدا
الشرق الأوسط والعالم
20:00
مجلس الشيوخ الأميركي: الديمقراطيون يحصدون 36 مقعداً مقابل 31 للجمهوريين مع استمرار فرز الأصوات
الشرق الأوسط والعالم
19:51
نتائج أولية لانتخابات مجلس النواب الاميركي : الديمقراطيون 12 مقعدا - الجمهوريون 4 مقاعد
اخترنا لكم
الشرق الأوسط والعالم
15:18
تحذيرات من الضربة النووية.. وإرشادات للمواطنين في إيران تحسّباً للأسوأ!
الشرق الأوسط والعالم
15:00
تغطية خاصة للانتخابات الأميركية | شاهد البث المباشر
الشرق الأوسط والعالم
14:30
انتخابات أميركا.. 3 سيناريوهات بين انتصار ترامب وانتكاسته
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
18:18
سي إن إن: ترامب قام بتمهيد الطريق لإلقاء اللوم على المرشحين أنفسهم في أي خسائر جمهورية
2026-10-22
من أصل 2700 موقوف.. 217 شخصًا خلف القضبان في فرنسا
13:36
المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ كين باكستون: لا أعتقد أننا سنخسر في الانتخابات وتكساس ستظل ولاية جمهورية
03:05
داخل شقّة في المعاملتين.. مداهمة أمنية تكشف ما كان مخبّأً (صورة)
2026-08-06
وفاة قائد الفرقة السيمفونية العراقية عبد الرزاق العزاوي
04:05
بعد الهجوم والانتقادات على زفافها.. عبير الصغير بأول رد وتكشف ما حصل معها!
بالفيديو
بالفيديو
16:34
مواكبة مستمرة للانتخابات النصفية.. مباشرة في نشرة الأخبار
16:16
علي منصور: فوز متوقّع لمرشّحَين من جنوب لبنان | شاهد الفيديو
15:00
تغطية خاصة للانتخابات الأميركية | شاهد البث المباشر
13:02
مقدمة النشرة المسائية 03-11-2026
11:11
أميركا تنتخب والعالم يترقب.. بث مباشر لنشرة الأخبار
10:52
إيران تتوقّع ضربة نووية.. محلّل إيراني يكشف التوجيهات | شاهد الفيديو
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
أخبار لبنان
02:04
ارتفاع أم انخفاض؟ إليكم الأسعار الجديدة للمحروقات
أخبار لبنان
02:04
ارتفاع أم انخفاض؟ إليكم الأسعار الجديدة للمحروقات
الشرق الأوسط والعالم
04:13
مأساة تهز إسبانيا.. وفاة لاعب كرة قدم بعد إصابة مروعة
الشرق الأوسط والعالم
04:13
مأساة تهز إسبانيا.. وفاة لاعب كرة قدم بعد إصابة مروعة
أخبار لبنان
00:21
اتصالات على أعلى المستويات.. وبري نقل التحذير إلى حزب الله!
أخبار لبنان
00:21
اتصالات على أعلى المستويات.. وبري نقل التحذير إلى حزب الله!
الشرق الأوسط والعالم
02:16
إيران قدّمت ردّها لواشنطن.. تصريح جديد لقاليباف
الشرق الأوسط والعالم
02:16
إيران قدّمت ردّها لواشنطن.. تصريح جديد لقاليباف
أخبار لبنان
03:05
داخل شقّة في المعاملتين.. مداهمة أمنية تكشف ما كان مخبّأً (صورة)
أخبار لبنان
03:05
داخل شقّة في المعاملتين.. مداهمة أمنية تكشف ما كان مخبّأً (صورة)
أخبار لبنان
03:13
صدي يحدّد متوسط سعر صفيحة البنزين لشهر تشرين الأول.. إليكم السعر!
أخبار لبنان
03:13
صدي يحدّد متوسط سعر صفيحة البنزين لشهر تشرين الأول.. إليكم السعر!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.
اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026