سلام : نحذّر من جر لبنان إلى مغامرة عبثية

وقال سلام بعد لقائه رئيس عون في بعبدا "إنّ اللبنانيين ولا سيّما أبناء الجنوب، دفعوا أثمانًا باهظة من أرواحهم وأرزاقهم وبيوتهم ، مشدّدًا على ضرورة تغليب مصلحة لبنان العليا وتجنيبه مواجهة جديدة.
وأضاف: "لن نقبل بأن يُفرض على اللبنانيين مصير لم يختاروه، أو أن يتحوّل بلدهم مجدّدًا إلى ساحة لصراعات الآخرين.
ودان سلام أيّ تدخّل لعناصر أو مجموعات لبنانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ولا سيّما أيّ نشاط عسكري يهدّد أمنها، مشيرًا إلى ما أعلنته الحكومة اليمنية. وأكّد حرص لبنان على احترام سيادة الدول العربية وأمنها وتعزيز العلاقات معها على أساس الثقة المتبادلة.