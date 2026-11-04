سلام : نحذّر من جر لبنان إلى مغامرة عبثية

وقال سلام بعد لقائه رئيس عون في "إنّ اللبنانيين ولا سيّما أبناء الجنوب، دفعوا أثمانًا باهظة من أرواحهم وأرزاقهم وبيوتهم ، مشدّدًا على ضرورة تغليب مصلحة وتجنيبه مواجهة .

وأضاف: "لن نقبل بأن يُفرض على اللبنانيين مصير لم يختاروه، أو أن يتحوّل بلدهم مجدّدًا إلى لصراعات الآخرين.

ودان سلام أيّ تدخّل لعناصر أو مجموعات لبنانية في الشؤون الداخلية للدول ، ولا سيّما أيّ نشاط عسكري يهدّد أمنها، مشيرًا إلى ما أعلنته الحكومة . وأكّد حرص لبنان على احترام سيادة وأمنها وتعزيز العلاقات معها على أساس الثقة المتبادلة.