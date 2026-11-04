عواصف رعدية وأمطار.. المنخفض الجوي يقترب من لبنان

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا، غائما مع انخفاض اضافي وطفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وعلى الساحل، واستمرار هطول أمطار متفرقة يتخللها انفراجات مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة.

-الحال العامة: طقس خريفي يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية، حتى مساء حيث يتحول الى خريفي متقلب ماطر تحت تاثير منخفض جوّي متركز فوق البحر الأسود، مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً، أمطار وعواصف رعدية ورياح ناشطة، ويستمر تأثيره حتى نهاية الأسبوع.





معدل درجات الحرارة لشهر تشرين ثاني: بين 14 و 23 درجة ، 17 و25 درجة، زحلة بين 8 و 20 درجة.





-الطقس المتوقع في لبنان:





الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وفوق الجبال، مع أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة .



الخميس: غائم مع انخفاض اضافي وطفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال والساحل مع استمرار هطول أمطار متفرقة يتخللها انفراجات مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة.



الجمعة: غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، تشتد غزارة الامطار وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما نحذر من تشكل السيول على الطرق بخاصة في الفترة المسائية.



السبت: غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، تشتد غزارة الامطار وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما نحذر من تشكل السيول على الطرق.



-الحرارة على الساحل من 17 الى 23 درجة، فوق الجبال من 9 الى 18 درجة، في الداخل من 11 الى 22 درجة.



-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحياناً، سرعتها بين 15 و 35 كم/س.



-الانقشاع: جيّد على الساحل، متوسط على المرتفعات بسبب الضباب.



-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 80 ٪.

