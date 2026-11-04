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الرئيس عون: حالات الغش المسجّلة في بيروت وعكار جريمة لا تساهل فيها والمحاسبة يجب أن تطال كل متورّط
النائب زياد الحواط لـ"هنا بيروت": سنتخذ قرارنا مساء اليوم بشأن المشاركة في جلسة الغد المخصّصة لملف الكهرباء
النائب زياد الحواط لـ"هنا بيروت": سنتخذ قرارنا مساء اليوم بشأن المشاركة في جلسة الغد المخصّصة لملف الكهرباء
كنعان: أقرينا اجراءات للتشدد بموضوع التهرّب الضريبي في الداخل أو على الحدود وهذا الموضوع يطبّق على الجميع بلا استثناءات
كنعان: أقرينا اجراءات للتشدد بموضوع التهرّب الضريبي في الداخل أو على الحدود وهذا الموضوع يطبّق على الجميع بلا استثناءات
كنعان: هناك تقدم ملموس ونأمل من الحكومة اعطاءنا إجابات على ما نطالب به لاسيما أن قطع الحساب لم يصل بعد الى مجلس النواب
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كنعان بعد لجنة المال: سنبدأ بمناقشة اعتمادات الرئاسات والوزارات والمؤسسات والإدارات بدءاً من الأسبوع المقبل
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أخبار لبنان

النائب ابراهيم كنعان: أنهينا مواد قانون موازنة 2027 وتم تعليق عدد من المواد المتعلقة بزيادة بعض الرسوم المقترحة من بعض الوزارات

2026-11-04 | 05:44
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النائب ابراهيم كنعان: أنهينا مواد قانون موازنة 2027 وتم تعليق عدد من المواد المتعلقة بزيادة بعض الرسوم المقترحة من بعض الوزارات
النائب ابراهيم كنعان: أنهينا مواد قانون موازنة 2027 وتم تعليق عدد من المواد المتعلقة بزيادة بعض الرسوم المقترحة من بعض الوزارات
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النائب ابراهيم كنعان: أنهينا مواد قانون موازنة 2027 وتم تعليق عدد من المواد المتعلقة بزيادة بعض الرسوم المقترحة من بعض الوزارات

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