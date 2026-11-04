النائب ابراهيم كنعان: أنهينا مواد قانون موازنة 2027 وتم تعليق عدد من المواد المتعلقة بزيادة بعض الرسوم المقترحة من بعض الوزارات

مجلس الوزراء: إرجاء جلسة الغد إلى الأسبوع المقبل بسبب سفر وزير الطاقة إلى قطر

مجلس الوزراء: إرجاء جلسة الغد إلى الأسبوع المقبل بسبب سفر وزير الطاقة إلى قطر

مجلس الوزراء: إرجاء جلسة الغد إلى الأسبوع المقبل بسبب سفر وزير الطاقة إلى قطر

الرئيس عون: حالات الغش المسجّلة في بيروت وعكار جريمة لا تساهل فيها والمحاسبة يجب أن تطال كل متورّط

الرئيس عون: حالات الغش المسجّلة في بيروت وعكار جريمة لا تساهل فيها والمحاسبة يجب أن تطال كل متورّط

الرئيس عون: حالات الغش المسجّلة في بيروت وعكار جريمة لا تساهل فيها والمحاسبة يجب أن تطال كل متورّط

النائب زياد الحواط لـ"هنا بيروت": سنتخذ قرارنا مساء اليوم بشأن المشاركة في جلسة الغد المخصّصة لملف الكهرباء

النائب زياد الحواط لـ"هنا بيروت": سنتخذ قرارنا مساء اليوم بشأن المشاركة في جلسة الغد المخصّصة لملف الكهرباء

النائب زياد الحواط لـ"هنا بيروت": سنتخذ قرارنا مساء اليوم بشأن المشاركة في جلسة الغد المخصّصة لملف الكهرباء

كنعان: أقرينا اجراءات للتشدد بموضوع التهرّب الضريبي في الداخل أو على الحدود وهذا الموضوع يطبّق على الجميع بلا استثناءات

كنعان: أقرينا اجراءات للتشدد بموضوع التهرّب الضريبي في الداخل أو على الحدود وهذا الموضوع يطبّق على الجميع بلا استثناءات

كنعان: أقرينا اجراءات للتشدد بموضوع التهرّب الضريبي في الداخل أو على الحدود وهذا الموضوع يطبّق على الجميع بلا استثناءات

كنعان: هناك تقدم ملموس ونأمل من الحكومة اعطاءنا إجابات على ما نطالب به لاسيما أن قطع الحساب لم يصل بعد الى مجلس النواب