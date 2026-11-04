صور لعضو مجلس شيوخ ولاية ميشيغين عباس علوية في الجنوب.. وبيان من بلدته

صدر عن بلدية ارنون البيان التالي:

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تتقدّم بلدية أرنون، رئيساً وأعضاءً، بأحرّ التهاني والتبريكات إلى ابن أرنون وابن الجنوب السيد عباس ، بمناسبة فوزه بعضوية في ولاية ميشيغن الأميركية، في إنجاز نفتخر به ونعتزّ به، لما يحمله من حضور مشرّف لبلدته ووطنه في بلاد الاغتراب.

إنّ هذا الفوز يشكّل مناسبة نعبّر فيها عن اعتزازنا بأبناء أرنون والجنوب المنتشرين في مختلف أنحاء ، الذين يحملون اسم بلداتهم ووطنهم أينما حلّوا، ويؤكدون أنّ الانتماء لا تحدّه المسافات ولا تلغيه الغربة.

وإننا إذ نبارك لعباس هذا ، نأمل أن يبقى الجنوب حاضراً في كل محطاته ومواقفه، وأن يكون صوتاً للحقّ والعدالة، ومدافعاً عن قضاياه وأهله وكرامة أرضه، وأن تبقى أرنون ولبنان دائماً في وجدانه واهتمامه.

ألف مبارك لابن أرنون والجنوب، مع خالص تمنياتنا له بالتوفيق والنجاح في مسؤولياته الجديدة.