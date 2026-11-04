عاجل
أكسيوس: زعيم الديمقراطيين بمجلس النواب حكيم جيفريز يعلن ترشحه لرئاسة المجلس في رسالة وجهها إلى زملائه
أكسيوس: زعيم الديمقراطيين بمجلس النواب حكيم جيفريز يعلن ترشحه لرئاسة المجلس في رسالة وجهها إلى زملائه
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
22
o
البقاع
10
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
English
عرض نتائج البحث
Enter
English
تسجيل الدخول
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
12:37
من الكونغرس.. الجديد تواكب الانتخابات الأميركية | تابعوا البث المباشر للنشرة المسائية
10:32
إيلي صليبا في قبضة الأمن.. هل وقعتم ضحيّته؟ (صورة)
10:16
7 ساعات من الاستجواب لـ4 ضباط كبار في ملف انفجار المرفأ.. ماذا حصل؟
09:53
ترامب في صورة ورسالة.. البيت الأبيض ينشر!
09:40
الصحة تعلن حصيلة الغارة على دراجة نارية في قبريخا
أخبار لبنان
صور لعضو مجلس شيوخ ولاية ميشيغين عباس علوية في الجنوب.. وبيان من بلدته
2026-11-04 | 13:20
A-
A+
صور لعضو مجلس شيوخ ولاية ميشيغين عباس علوية في الجنوب.. وبيان من بلدته
صدر عن بلدية ارنون البيان التالي:
تتقدّم بلدية أرنون، رئيساً وأعضاءً، بأحرّ التهاني والتبريكات إلى ابن أرنون وابن الجنوب السيد عباس
علوية
، بمناسبة فوزه بعضوية
مجلس الشيوخ
في ولاية ميشيغن الأميركية، في إنجاز نفتخر به ونعتزّ به، لما يحمله من حضور مشرّف لبلدته ووطنه في بلاد الاغتراب.
إنّ هذا الفوز يشكّل مناسبة نعبّر فيها عن اعتزازنا بأبناء أرنون والجنوب المنتشرين في مختلف أنحاء
العالم
، الذين يحملون اسم بلداتهم ووطنهم أينما حلّوا، ويؤكدون أنّ الانتماء لا تحدّه المسافات ولا تلغيه الغربة.
وإننا إذ نبارك لعباس هذا
الاستحقاق
، نأمل أن يبقى الجنوب حاضراً في كل محطاته ومواقفه، وأن يكون صوتاً للحقّ والعدالة، ومدافعاً عن قضاياه وأهله وكرامة أرضه، وأن تبقى أرنون ولبنان دائماً في وجدانه واهتمامه.
ألف مبارك لابن أرنون والجنوب، مع خالص تمنياتنا له بالتوفيق والنجاح في مسؤولياته الجديدة.
مقالات ذات صلة
عباس علوية.. لأول مرة لبناني يفوز بمقعد مجلس الشيوخ في ميشيغن (شاهد الفيديو)
المرشح اللبناني عباس علوية لمقعد في مجلس الشيوخ الأميركي لـ"الجديد": ترامب فاز بالخيانة والكذب ووعدنا بالسلام لكننا لا نصدّقه
الديمقراطي عبدول السيد يعلن فوزه في ولاية ميشيغان بانتخابات مجلس الشيوخ
صور لعضو مجلس شيوخ ولاية ميشيغين عباس علوية في الجنوب.. وبيان من بلدته
أخبار لبنان
لبنان
جنوب لبنان
ارنون
العودة الى الأعلى
رئاسة الجمهورية: الرئيس عون استقبل رئيس الحكومة نواف سلام وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد والمنطقة
مواكبة مستمرة للانتخابات النصفية.. مباشرة في نشرة الأخبار
اقرأ ايضا في أخبار لبنان
13:36
النشرة الجوية 04-11-2026
النشرة الجوية 04-11-2026
13:36
النشرة الجوية 04-11-2026
النشرة الجوية 04-11-2026
13:20
مصادر دبلوماسية عربية وغربية للجديد: مصير لبنان معلق على نجاح خط واشنطن _ طهران شرط موافقة اسرائيل عليه
13:20
مصادر دبلوماسية عربية وغربية للجديد: مصير لبنان معلق على نجاح خط واشنطن _ طهران شرط موافقة اسرائيل عليه
13:20
مصادر دبلوماسية عربية للجديد: مسار المفاوضات الأميركية الإيرانية سيتبلور بصورة أوضح يوم الجمعة وهي قطعت شوطا كبيرا
13:20
مصادر دبلوماسية عربية للجديد: مسار المفاوضات الأميركية الإيرانية سيتبلور بصورة أوضح يوم الجمعة وهي قطعت شوطا كبيرا
يحدث الآن
الشرق الأوسط والعالم
15:42
أكسيوس: زعيم الديمقراطيين بمجلس النواب حكيم جيفريز يعلن ترشحه لرئاسة المجلس في رسالة وجهها إلى زملائه
الشرق الأوسط والعالم
15:20
ترامب لـ "سي إن بي سي": يمكنني العمل مع الديمقراطيين في أمور كثيرة
الشرق الأوسط والعالم
15:13
استُخدمت في مواجهات سابقة.. واشنطن تحرّك طائرة تجسس استراتيجية نحو الشرق الأوسط
اخترنا لكم
الشرق الأوسط والعالم
15:13
استُخدمت في مواجهات سابقة.. واشنطن تحرّك طائرة تجسس استراتيجية نحو الشرق الأوسط
النشرة
13:34
مقدمة النشرة المسائية 04-11-2026
أخبار لبنان
13:20
صور لعضو مجلس شيوخ ولاية ميشيغين عباس علوية في الجنوب.. وبيان من بلدته
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
10:16
7 ساعات من الاستجواب لـ4 ضباط كبار في ملف انفجار المرفأ.. ماذا حصل؟
10:32
إيلي صليبا في قبضة الأمن.. هل وقعتم ضحيّته؟ (صورة)
14:33
القوات الحكومية اليمنية: حققنا تقدما ميدانيا في جبهات محافظتي الجوف وتعز
2026-11-02
حزب آيزنكوت: تكتل الأحزاب المناهضة لنتنياهو سيجتمع الثلاثاء للمرة الأولى منذ انتخابات الكنيست
15:13
استُخدمت في مواجهات سابقة.. واشنطن تحرّك طائرة تجسس استراتيجية نحو الشرق الأوسط
13:20
صور لعضو مجلس شيوخ ولاية ميشيغين عباس علوية في الجنوب.. وبيان من بلدته
بالفيديو
بالفيديو
13:36
النشرة الجوية 04-11-2026
13:34
مقدمة النشرة المسائية 04-11-2026
12:37
من الكونغرس.. الجديد تواكب الانتخابات الأميركية | تابعوا البث المباشر للنشرة المسائية
09:49
طوني حنا يكشف لأول مرة: منعت ابني يدخل مجال الفن وصوته حلو كتير
08:22
السباق الانتخابي الأميركي.. آخر المستجدات مع مراسل الجديد
08:02
بالفيديو - لحظة استقبال ولي العهد السعودي الرئيس السوري في الرياض
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
أخبار لبنان
10:32
إيلي صليبا في قبضة الأمن.. هل وقعتم ضحيّته؟ (صورة)
أخبار لبنان
10:32
إيلي صليبا في قبضة الأمن.. هل وقعتم ضحيّته؟ (صورة)
الشرق الأوسط والعالم
09:53
ترامب في صورة ورسالة.. البيت الأبيض ينشر!
الشرق الأوسط والعالم
09:53
ترامب في صورة ورسالة.. البيت الأبيض ينشر!
أخبار لبنان
13:20
صور لعضو مجلس شيوخ ولاية ميشيغين عباس علوية في الجنوب.. وبيان من بلدته
أخبار لبنان
13:20
صور لعضو مجلس شيوخ ولاية ميشيغين عباس علوية في الجنوب.. وبيان من بلدته
أخبار لبنان
04:17
عواصف رعدية وأمطار.. المنخفض الجوي يقترب من لبنان
أخبار لبنان
04:17
عواصف رعدية وأمطار.. المنخفض الجوي يقترب من لبنان
أخبار لبنان
10:16
7 ساعات من الاستجواب لـ4 ضباط كبار في ملف انفجار المرفأ.. ماذا حصل؟
أخبار لبنان
10:16
7 ساعات من الاستجواب لـ4 ضباط كبار في ملف انفجار المرفأ.. ماذا حصل؟
أخبار لبنان
12:09
شكوى جزائية ضد MTV
أخبار لبنان
12:09
شكوى جزائية ضد MTV
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.
اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026