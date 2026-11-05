المنخفض الجوي مستمرّ.. إليكم حال الطقس في الأيام المقبلة

يتأثر والحوض الشرقي للمتوسط تدريجياً بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة متمركز فوق مما يؤدي الى طقس متقلب وممطر مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة، يشتدّ تأثيره بعد ظهر الجمعة مع حدوث عواصف رعدية، رياح ناشطة وسيول على الطرقات ويستمر حتى ظهر حيث ينحسر ويستقر الطقس تدريجياً.

الطقس المتوقع في :



الخميس:

غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة أحياناً مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، يتوقع حدوث انفراجات خلال النهار.



الجمعة:

غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة ،تشتد غزارتها اعتباراً الظهر وتكون مترافقة بعواصف رعدية ، تساقط لحبات البرد مما يؤدي الى تشكل السيول على الطرقات خاصة خلال الليل. تنشط الرياح فتصل سرعتها الى 60 كلم/ساعة يرتفع معها موج البحر.



السبت:

غائم مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مع حدوث عواصف رعدية وتساقط لحبات البرد وتشكل للسيول على الطرقات فترة قبل الظهر، تنشط الرياح وتصل سرعتها الى 65 كلم/ساعة فيرتفع معها موج البحر لحدود المترين، تخف حدة الأمطار اعتباراً من المساء.



الأحد:

غائم الى غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة وأجواء باردة، يتكون الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة فترة قبل الظهر مع بعض الثلوج على ارتفاع 2500 متر وما فوق ، تنحسر الأمطار خلال النهار ويستقر الطقس تدريجياً.





