4 بنود على طاولة لجنة الدفاع والداخلية

عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات جلسة برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور ميشال منسى ووزير الداخلية العميد احمد والنواب الأعضاء وممثلين عن الادارات المعنية.



وقال النائب الصمد بعد الجلسة :"عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات جلسة ، في حضور وزيري الداخلية والدفاع والمديرالعام للمالية معراوي ممثلا ، لان الوزير مسافر وممثل عن الدفاع المدني ومدير عام البلديات وممثلين عن قوى الامن الداخلي وقيادة الجيش".



أضاف: "وكان على جدول الاعمال، عدد من البنود، الاول مشروع القانون إلى فصل قرية دبعل - قزحيا - قضاء المنية الضنية - محافظة . هذا المشروع يريح كثيرا .وهذه البلدة للمرة الاولى يتم انشاء بلدية فيها وكانت هناك مشكلة نقطة معرقلة ان تمارس البلدية أعمالها" .



اما البند الثاني، فهو اقتراح القانون الرامي إلى ترقية الرتباء المجازين في الحقوق في قوى الامن الداخلي في قوى الامن الداخلي للعام 2011، فتم تأجيله إلى جلسة مقبلة لمزيد من الدرس وهو مقدم من الزميل اشرف بيضون.



اما البند الثالث فهو مشروع القانون الرامي إلى تعديل المادة 78 من القانون رقم 144/9019 اي الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019 فاقر كما ورد من الحكومة .



اما اقتراح القانون الرامي إلى انشاء منطقة عقارية لبلديات السعديات، وكانت مديرة عام الشؤون العقارية موجودة وحضرت معنا فتم اعداد جدول بالعقارات التابعة لهذه البلدة ولكن كان هناك استكمال له ،فطلبنا من مديرة الشؤون العقارية التنسيق مع مدير عام البلديات لاستكمال الملف خلال مهلة شهر وإعادته إلى اللجنة للسيرفيه واقراره".



وختم الصمد: "هناك اقتراحان يتعلقان بالدفاع المدني تم البحث فيهما وتم الطلب إلى ممثل الدفاع المدني اعداد التوضيحات التي طلبت في اللجنة والعودة اليها خلال شهر من تاريخه".