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كتلة "حزب الله" عن شحنة ضهر البيدر: يجب إفساح المجال أمام المعالجات الوطنية الحكيمة ونستنكر كل المواقف السياسية التي تنكرت لحق اللبنانيين المقدس في الدفاع عن وطنهم ومقاومة اسرائيل
كتلة "حزب الله" عن شحنة ضهر البيدر: يجب إفساح المجال أمام المعالجات الوطنية الحكيمة ونستنكر كل المواقف السياسية التي تنكرت لحق اللبنانيين المقدس في الدفاع عن وطنهم ومقاومة اسرائيل
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أخبار لبنان

منير شحادة: حزب الله يستعد.. ولا يمكن ضبط الحدود (فيديو)

2026-11-05 | 06:45
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منير شحادة: حزب الله يستعد.. ولا يمكن ضبط الحدود (فيديو)
منير شحادة: حزب الله يستعد.. ولا يمكن ضبط الحدود (فيديو)

قال العميد منير شحادة خلال برنامج الحدث إنّ حزب الله يستعدّ لمواجهة أي حرب قد تُفرض عليه، مشيراً إلى أنّه لا يمكن ضبط الحدود بين لبنان وسوريا.

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أخبار لبنان

حزب الله

منير شحادة

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معلومات الجديد: الموقوفان في ملف شحنة ضهر البيدر كررا إفادتيهما بأنهما عنصران في حزب الله وأنهما لا يعرفان الهوية الحقيقية لمن سلّمهما المتفجرات ولا لمن كان سيتسلّمها منهما
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