"محاولة دهس عناصر من الجيش".. ماذا حصل عند الحدود اللبنانية - السورية؟

صدر عن البيان الآتي:



بتاريخ 4 /11 /2026، وأثناء تنفيذ وحدة من الجيش تدابير لمنع التهريب وضبط الحدود في جرد بلدة عند الحدود - ، تجاوزت آلية مزوّدة بزجاج حاجب للرؤية، ودون لوحات، عناصر نقطة مراقبة للجيش، متجهةً من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية عن طريق معابر غير شرعية، وحاول سائقها دهس عناصر النقطة، ما شكّل خطرًا داهمًا على سلامتهم، فاضطروا إلى إطلاق طلقات تحذيرية لإجبارها على التوقف، عند ذلك أَوقف السائق الآلية وفرّ إلى جهة مجهولة.



لدى تفقُّد الآلية، تبيّن أنها تقلّ 12 شخصًا من الجنسية السورية لتهريبهم إلى داخل الأراضي اللبنانية، أُصيبت امرأة من بينهم بطلق ناري، وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين نتيجة تناثر الزجاج، ونُقلوا إلى أحد المستشفيات للمعالجة، وما لبثت أن فارقت الحياة.



بوشر التحقيق بإشراف المختص لكشف ملابسات الحادثة، وتجري المتابعة لتوقيف السائق الفارّ.