في بلدة جنوبية.. تمزيق صورة للرئيس بري (صورة)

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A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
عقدت كتلة الوفاء للمقاومة جلستها الدورية اليوم الخميس بتاريخ 5/11/2026 بحضور ومشاركة أعضائها كافة، وبعد التداول في مستجدات الأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة أصدرت البيان التالي:
ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الاجتماع الأسبوعي للعودة والتعافي في الجنوب والمناطق المتضررة، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد علي قباني، ورئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي، ومدير غرفة العمليات المركزية في السراي زاهي شاهين.