في بلدة جنوبية.. تمزيق صورة للرئيس بري (صورة)

كتلة "حزب الله" عن شحنة ضهر البيدر: يجب إفساح المجال أمام المعالجات الوطنية الحكيمة ونستنكر كل المواقف السياسية التي تنكرت لحق اللبنانيين المقدس في الدفاع عن وطنهم ومقاومة اسرائيل

كتلة "حزب الله" عن شحنة ضهر البيدر: يجب إفساح المجال أمام المعالجات الوطنية الحكيمة ونستنكر كل المواقف السياسية التي تنكرت لحق اللبنانيين المقدس في الدفاع عن وطنهم ومقاومة اسرائيل